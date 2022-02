O Governo dos Açores não vai conceder tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, por “coerência” com as medidas de combate à pandemia da Covid-19 no arquipélago, anunciou esta quarta-feira o presidente do executivo, José Manuel Bolieiro.

Somos coerentes com as nossas decisões. Como se sabe, relativamente ao momento epidemiológico dos Açores, a nossa opção foi, em Conselho de Governo passado, proibir festividades de Carnaval”, começou por dizer, em declarações disponibilizadas pelo executivo.

E concluiu: “Por coerência, não havendo festividades porque estão proibidas no Carnaval, o Conselho do Governo, daqui a partir do Corvo, tomará essa decisão de comunicar que não haverá tolerância de ponto e, portanto, seguiremos a normalidade da vida“.

O social-democrata falava no Corvo, uma vez que o governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM está a realizar uma visita estatutária à ilha mais pequena do arquipélago.

A 10 de fevereiro, o secretário da Saúde dos Açores, Clélio Meneses, anunciou que não vão ser permitidos “quaisquer festejos, celebrações” ou eventos de Carnaval, entre 25 de fevereiro a 1 de março, devido à pandemia de Covid-19.

Já em 2021, o Governo Regional tinha decidido não dar tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, devido à situação pandémica.

A nível nacional, os trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços de administração direta do Estado, centrais ou desconcentrados, e institutos públicos vão ter tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, de acordo com um despacho do primeiro-ministro.

Numa nota do executivo enviada à agência Lusa lê-se que, “pese embora a terça-feira de Carnaval não conste da lista de feriados obrigatórios estipulados por lei, o Governo decidiu, através de despacho assinado pelo primeiro-ministro [António Costa], conceder tolerância de ponto no próximo dia 1 de março”.

Na mesma nota refere-se que “em Portugal existe uma tradição consolidada de organização de festas neste período” do Carnaval.

Os Açores registam esta quarta-feira 671 novos casos positivos de Covid-19, um óbito e 39 pessoas hospitalizadas, três das quais em cuidados intensivos, revelou a Autoridade Regional de Saúde.

Na mais pequena ilha do arquipélago, o Corvo, que se tem mantido quase sempre sem infeções desde o início da pandemia, e não tinha registo de nenhuma na terça-feira, foram diagnosticados 20 casos nas últimas 24 horas.

Atualmente, há 6.142 casos positivos ativos na região. Estão esta quarta-feira internadas menos duas pessoas do que na terça-feira, de acordo com o boletim da Autoridade Regional.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.904.193 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.922 pessoas e foram contabilizados 3.219.439 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.