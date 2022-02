Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cerca de 20 adeptos do Ajax envolveram-se, na madrugada desta quarta-feira, em desacatos nas ruas da Baixas de Lisboa. A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi obrigada a intervir na confusão que envolvia apoiantes da equipa holandesa e cidadãos portugueses.

Na Praça do Rossio houve uma pequena altercação e a PSP teve de dispersar os adeptos. Na zona da Calçada do Carmo, as pessoas atropelaram-se umas às outras nas escadas e acabaram por ser intercetadas pela PSP, que procedeu à sua identificação. Dos desacatos resultou um ferido, que foi assistido pelo INEM.

O comissário da PSP Artur Serafim, em declarações à CNN Portugal, disse que “houve necessidade de a polícia sair das viaturas e formar um cordão para dispersar” os adeptos. O grupo estava a ser monitorizado desde a chegada a Portugal.

Nesta operação, as autoridades portuguesas contaram com a cooperação da polícia holandesa, que esteve no Bairro Alto e Cais do Sodré.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os adeptos holandeses vão continuar a ser monitorizados, mas poderão entrar no Estádio da Luz sem limitações, apesar de terem sido identificados e revistados. Mesmo assim, “haverá policiamento em rede à volta do Estádio e na cidade”, para evitar mais desacatos.

Recorde-se que Benfica e Ajax enfrentam-se esta quarta-feira às 20h00 em jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões.