A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu esta terça-feira a existência de uma conta corrente entre os contribuintes e a Segurança Social, para melhorar a capacidade de resposta da entidade, segundo um comunicado.

“Considerando a importância da regularização da situação contributiva para o acesso a vários mecanismos de apoio e financiamento, a AHRESP defende que seja implementado um sistema de conta-corrente entre os contribuintes singulares e pessoas coletivas e a Segurança Social, permitindo a utilização dos créditos para liquidação de dívidas a este instituto”, referiu a associação, na mesma nota.

De acordo com a AHRESP, “no decurso da pandemia Covid-19, tem sido notória a dificuldade da Segurança Social em analisar e acertar as contas-correntes das empresas, situação exacerbada pelas graves dificuldades de contacto dos empresários e particulares com este instituto”.

A associação denunciou que “sendo a regularização da situação contributiva uma prioridade, muitas empresas veem-se forçadas a liquidar dívidas de origem desconhecida ou indevida”.

“Assim, é essencial que o funcionamento da Segurança Social seja otimizado, de forma a garantir capacidade de resposta em tempo útil, sem exigir pagamentos às empresas quando estas têm créditos a receber ou se encontram em processo de reclamação de dívida que aguarde análise por parte da Segurança Social”, defendeu a AHRESP.