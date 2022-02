A Câmara do Porto informou esta quarta-feira que o busto de Baco, que se encontrava exposto no Jardim de Teófilo Braga, na Praça da República, foi encontrado vandalizado e derrubado no chão, ainda que tenha ficado “sem grandes danos”.

Numa nota publicada na sua página da Internet, a Câmara do Porto afirma que o busto, da autoria de António Teixeira Lopes, de 1916, estava “derrubado no chão, contudo, em bom estado e sem grandes danos”.

A estátua do deus romano protetor das vinhas e do vinho encontra-se neste momento à guarda dos serviços municipais para ser “objeto de tratamento, limpeza e conservação”, estando, posteriormente, previsto o seu regresso à Praça da República.

Face à situação, a Câmara do Porto “apela ao respeito pelo património da cidade, independentemente do juízo de valor que cada um possa fazer do contexto histórico ou artístico do mesmo”.

À Lusa, a autarquia disse não ter apresentado queixa junto das autoridades, uma vez que o busto “não está danificado” e “não há evidencia material do que poderá ter acontecido“.

A Câmara do Porto diz, contudo, estar “atenta” e “preocupada” com este tipo de atos.

Além da escultura do Baco, no Jardim de Teófilo Braga estão expostas mais duas esculturas, a do Padre Américo, da autoria de Henrique Moreira, e a da República, de Bruno Marques.