Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

O Ministério Público avançou, esta quarta-feira de manhã, com o arresto provisório de bens nas casas de Manuel Pinho, no âmbito do caso EDP, avançam o Correio da Manhã e a CNN. Pinho é arguido no processo por suspeitas de corrupção ativa.

O arresto foi ordenado pelo juiz Carlos Alexandre e teve como alvo as casas do ex-ministro da Economia no Algarve e Braga. É nesta última moradia que Pinho se encontra em prisão domiciliária.