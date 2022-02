▲"Sem aquela certificação [uma das sanções da UE], o Nord Stream 2 não pode ser colocado em funcionamento", alertou Scholz

epa06659771 A file photograph of a flame burning on the hob of a British Gas customer in London, Britain, 17 October 2013. British Gas announced, 10 April 2018 a 5.5 per cent rise in its energy prices. The increase will affect over four million of its customers nationwide. EPA/ANDY RAIN