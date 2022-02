A GNR deteve na terça-feira 13 homens, entre os 19 e os 58 anos, por tráfico de estupefacientes em Grândola, Amadora e Olhão, tendo apreendido diversos tipos de droga e armas de fogo, anunciou esta quarta-feira o Comando de Setúbal.

Em comunicado, a GNR indica que, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de dois anos, foi possível apurar que “os suspeitos operavam em rede”, fazendo o abastecimento do produto estupefaciente na Amadora, no distrito de Lisboa, para posterior comercialização em Grândola, no distrito de Setúbal.

“No decorrer das diligências de investigação, os militares da Guarda deram cumprimento a 30 mandados de busca, 14 domiciliárias e 16 não domiciliárias, nomeadamente em armazéns e viaturas, nas localidades de Grândola, Amadora e Olhão [distrito de Faro], culminando na detenção dos 13 suspeitos e na apreensão de diverso material”, lê-se na mesma nota.

Foram apreendidos 8.765 euros em numerário, 5.007 doses de haxixe, 292 doses de liamba, 111 doses de cocaína, 24 doses de MDMA, cinco armas de fogo, 13 armas brancas, 200 munições de diversos calibres, duas viaturas, 23 telemóveis, sete peças de ouro, dois portáteis, uma câmara de filmar e material utilizado em estufas de plantação de canábis e respetivos fertilizantes.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório esta quarta-feira, no Tribunal Judicial de Setúbal, para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com o reforço de militares do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP), do Grupo de Intervenção Cinotécnica (GIC) da Unidade de Intervenção (UI), da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Setúbal, do Comando Territorial de Faro e dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Setúbal e Faro.

A operação contou ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).