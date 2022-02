Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Para amanhã [quarta-feira] não há hipótese alguma de jogarem. Para a final de domingo frente ao Chelsea, vamos ver. De momento não sei. Seria mais fácil descartar já essa possibilidade e dizer que não mas eles estão a dar tudo só que não estão a treinar, o que não é bom sinal. Temos de ver o que fazer nos próximos dias e mais perto do fim de semana vamos tomar uma decisão”. O jogo anterior tinha sido com o Norwich para a Premier, o seguinte era com o Leeds para o Premier mas a final da Taça da Liga e a hipótese de ficar com mais um troféu começava a prender todas as atenções. Dentro e fora de campo. E nem mesmo o atual contexto do Liverpool mudava o caminho das recuperações físicas dos avançados Diogo Jota e Firmino.

Numa série de oito encontros consecutivos sempre a vencer (e sem derrotas no ano civil de 2022), os reds viram acontecer aquilo que muitos já começavam a duvidar: com o desaire em casa frente ao Tottenham, que também ele quebrou uma série de 14 vitórias e um empate no Campeonato, o Manchester City “deixou” que o mais direto rival na luta pelo título passasse a depender apenas de si, com um triunfo frente ao Leeds a colocar a equipa apenas a três pontos da liderança com 12 jornadas por disputar e um confronto direto ainda no Etihad Stadium. E era por isso que o técnico colocava todas as fichas disponíveis em jogo.

“Nunca estivemos na situação em que nos encontramos, continuamos a lutar nas quatro competições. É algo absolutamente incrível e estamos muito contentes com isso. Esperemos que se mantenha o mais possível, é sinal de que podemos jogar muitos jogos e é disso que gostamos. Mas ao mesmo tempo não é fácil e foi por isso que fiz sete alterações no último jogo. Para este jogo com o Leeds, quero sobretudo acreditar que os rapazes levam a sério quando digo que o próximo encontro é o mais importante que já jogámos”, tinha referido Jürge Klopp na antecâmara de mais uma partida da Premier League realizada em Anfield.

E se Salah foi o homem em destaque dos últimos dias ao chegar aos 150 golos pelo Liverpool, algo que só dez jogadores conseguiram sendo que o egípcio se tornou o segundo mais rápido a chegar lá, Luis Díaz, reforço de inverno contratado ao FC Porto, deu mais uma prova de que chegou para também ele fazer história ao apontar frente ao Norwich o primeiro golo pelo clube. “Teve um trabalho árduo nesse jogo, foi complicado. Colocámo-lo no centro e mostrou a sua verdadeira qualidade. É um talento excecional, um jogador muito bom. Deve estar feliz”, salientou Klopp, que apostou no colombiano com Salah e Sadio Mané.

Depois de ter concluído a jogada com mais passes consecutivos do Liverpool esta temporada e pelo menos nos últimos 15 anos (34), o colombiano voltou a ser titular. Desta vez, não marcou. E também não assistiu. No entanto, voltou a ser um dos melhores, como se viu no apertado e demorado abraço de Jürgen Klopp quando foi substituído nos últimos minutos. Mesmo não jogando na sua posição de raiz, mesmo não tendo tantas oportunidades de jogar em 1×1, são os movimentos do cafetero que permitam que Salah e Mané estejam bem mais à vontade para depois fazerem magia. E, sem Jota, Luis Díaz é exímio nessa posição que ocupou para um autêntico “atropelo” dos reds frente a um Leeds que foi uma sombra do que já fez.

O encontro até começou com Alisson a pregar um “susto” aos adeptos e aos companheiros, escorregando com a bola nos pés e por pouco não dando hipótese ao Leeds de inaugurar o marcador. A partir daí, o Liverpool ligou o rolo compressor: Salah inaugurou o marcador numa grande penalidade por mão de Stuar Dallas após cruzamento de Robertson (15′), assistiu depois Matip numa grande jogada em que o central camaronês foi lá à frente começar a acabar a jogada (30′) e bisou também de penálti após falta de Ayling sobre Mané (35′) para o 3-0 ao intervalo antes de um último quarto de hora que teve Sadio Mané a bisar em golos em que só teve de encostar (80′ e 90′) e Van Dijk a fechar nos descontos o 6-0 final após canto (90+3′).