Os trabalhadores não docentes de várias escolas de Lisboa vão estar em greve esta quinta-feira, o que poderá comprometer a realização das aulas. Em causa está o prazo dos contratos a termo de cerca de 40 funcionários, que chega ao fim na próxima segunda-feira.

Os contratos feitos pela Câmara Municipal de Lisboa atingiram o número máximo de renovações e só este mês de fevereiro foi aberto um concurso público para integração desses funcionários nos quadros do município. Agora, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública, existem duas hipóteses: ou os funcionários aceitam continuar nas escolas a recibos verdes, ou aguardam pela conclusão do concurso, que poderá demorar vários meses, no desemprego.

O tema foi abordado esta terça-feira, durante a Assembleia Municipal de Lisboa, e o vice-presidente da autarquia, Filipe Correia, reconheceu a precariedade em que estes trabalhadores se encontram e que “o município tem instrumentos limitados, uma vez que a capacidade de renovação dos próprios contratos depende do Ministério da Educação”.

Nós procuramos, junto do Ministério da Educação, que essa autorização fosse disponibilizada, mas não alcançamos essa possibilidade, portanto a Câmara Municipal tem um concurso para estes recursos humanos e ele não está concluído”, acrescentou.

Uma vez que estes trabalhadores não estão nos quadros da função pública, a despesa fica a cargo do município e, por isso, Filipe Correia admite que este “é um custo que a Câmara tem e a Câmara não tem interesse nenhum em manter esta solução”.

Ao Observador, Luís Esteves, do sindicato que entregou o pré-aviso de greve, adiantou que estão incluídos nestes contratos que terminam na próxima segunda-feira trabalhadores do Agrupamento de Escolas do Restelo, da Escola Secundária Filipa de Lencastre, do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, Fernando Pessoa, Luís António Verney, das Olaias, das Piscinas-Olivais, e ainda as escolas básicas Gil Vicente, Nuno Gonçalves e Francisco Arruda.

A Escola Secundária Filipa de Lencastre é o estabelecimento de ensino que poderá perder mais recursos humanos, com nove trabalhadores nestas condições. Por isso, estará marcada para esta quinta-feira de manhã um protesto nesta escola.

Palmira Martins é uma das funcionárias que terá de decidir na próxima segunda-feira se pretende inscrever-se no Centro de Emprego, ou se quer começar a trabalhar a recibos verdes e, ao Observador, explicou que o concurso teve início na semana passada e só termina a 4 de março. A auxiliar da Escola Paulino Montez, do Agrupamento de Escolas Piscinas-Olivais, trabalha naquele local há mais de quatro anos, a tempo inteiro e vai fazer greve esta quinta-feira, em protesto pela situação precária em que se encontra. Tendo em conta que tem 61 anos, teme agora que possa não ser integrada nos quadros. Trabalha há mais de quatro anos naquela escola, a tempo inteiro.

Ainda na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa desta terça-feira, o vice-presidente da autarquia fez o ponto de situação: “O concurso público está em curso, não está concluído. Não temos, da parte do município, contexto legal para permitir a renovação dos contratos temporários que atualmente estão em vigor”.