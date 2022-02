Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma equipa de cientistas dos Estados Unidos da América encontrou grupos específicos de neurónios que parecem responder de forma seletiva ao som do canto, de acordo com um estudo publicado na revista científica Current Biology.

“Estes resultados sugerem que as representações da música são fracionadas em sub-populações seletivas para diferentes tipos de música, uma das quais é especializada na análise do canto”, lê-se na publicação.

O método para obtenção dos resultados passou por gravar a atividade elétrica nos cérebros de 15 participantes, através de eletrodos usados para monitorizar ataques epiléticos, durante a exposição a 165 sons diferentes, desde peças de música instrumental a diferentes sons, como o latir de cães. Com recurso a um algoritmo, os cientistas combinaram depois estes resultados com dados de ressonâncias magnéticas feitas a 30 indivíduos diferentes, de modo a mapearam a localização de padrões no cérebro.

“A ressonância magnética é um dos ‘burros de carga’ da neurociência cognitiva humana, mas é muito rústica. Os dados intracranianos são muito mais precisos, contudo, têm uma cobertura espacial muito pobre”, explica Samuel Norman-Haignere, coautor do estudo da Universidade de Rochester, em Nova Iorque, citado pelo The Guardian.

O neurocientista da Universidade de Sussex Ediz Sohoglu, ouvido pelo mesmo jornal britânico, considera “interessante” que o cérebro possa ser “moldado pela experiência” e que consiga desenvolver neurónios especializados. “Porque não usar só os mesmos neurónios de forma multifuncional para processar mais de um tipo de som?”, questiona.

“Uma possibilidade é que ter neurónios especializados ajuda o ouvinte a focar-se em determinados sons em ambientes ruidosos. Por exemplo, se estou a ouvir o meu cantor favorito num concerto, pode ser mais fácil ignorar a conversa barulhenta atrás de mim, que seria representada numa parte diferente do meu cérebro”, refere ainda.

O próximo passo na investigação é tentar compreender a que característica do canto estes neurónios específicos respondem, ou seja, se é ao tom e ao timbre ou às melodias e aos ritmos, e explorar como é que esta seletividade surgiu. Outro objetivo passa por tentar entender as interações com outras partes do cérebro, evidenciando que as músicas podem provocar emoções ou memórias particulares.