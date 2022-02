Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Incêndios florestais semelhantes àqueles que devastaram a Austrália, ou partes da Califórnia, vão tornar-se 50% mais comuns até ao final do século, de acordo com um novo estudo que alerta para o surgimento de fogos cada vez mais descontrolados em zonas do planeta que não eram afetadas por incêndios.

A crise climática e as mudanças na exploração dos solos motivam este aumento global de incêndios extremos, com uma subida de 14% prevista até 2030 e um aumento de 30% até 2050, de acordo com um relatório da ONU feito por mais de 50 investigadores internacionais, analisado pelo jornal The Guardian.

As conclusões deste estudo sugerem que deve haver uma mudança radical no investimento que é feito para prevenir fogos florestais. Muitos países, apontam os investigadores, concentram os seus esforços nos serviços de emergência que combatem as chamas, mas o foco devia estar mais apontado à prevenção.

Os fogos florestais já são atualmente comuns em todos os continentes, com exceção da Antártida e estão a causar cada vez mais danos: “Da Austrália ao Canadá, dos Estados Unidos à China, pela Europa e na Amazónia, os fogos florestais estão a causar danos ao ambiente, à vida selvagem, à saúde humana e às infraestruturas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar destes alertas para uma “mudança dramática” em todo o mundo, com um cenário “certamente extremo”, o estudo ressalva, no entanto, que ainda não estamos num contexto “sem esperança”.

Este estudo, escrito em colaboração com a GRID-Arendal, uma organização não-governamental ambiental, revela que neste mês de fevereiro o aquecimento global pode causar “megafogos resistentes às práticas de supressão de incêndios” no sul da Califórnia. Isto num contexto em que, só no ano passado, quase três mil hectares arderam nos Estados Unidos e os incêndios são cada vez mais difíceis de combater.

Neste momento, a resposta aos incêndios concentra 50% dos fundos, enquanto menos de 1% é destinado ao planeamento e prevenção. O estudo apela a uma reformulação dos investimentos para que metade seja atribuído ao planeamento, cerca de um terço à resposta e 20% à recuperação.

Sally Archibald, investigadora da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, que participou neste trabalho, sublinha que esta é a conclusão mais importante do estudo: “Espero que se desvie dinheiro e recursos no sentido certo, e se mudem políticas. Não podemos prometer que se o mundo puser mais dinheiro na gestão pro-ativa dos incêndios, não haja mais fogos extremos, porque estes fogos são causados por alterações climáticas globais, mas pode certamente ajudar-nos a minimizar o impacto e a minimizar os danos”.