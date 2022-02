Um jovem de 16 anos foi detido pela PSP de Viana do Castelo por ter agredido e roubado um colega, de 17 anos, na via pública, em pleno centro da cidade, informou esta quarta-feira aquela força policial.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo disse que o caso entre os dois estudantes ocorreu na terça-feira, entre as 17h30 e as 18h15, no Largo Vasco da Gama, tendo o suspeito sido detido pelos agentes policiais cerca das 18h20.

Em comunicado enviado às redações, a PSP adiantou que, “após a denúncia de roubo na via pública”, “desencadeou uma operação policial que resultou na identificação e detenção do suspeito”.

O suspeito de 16 anos foi “sujeito a revista”, tendo sido encontrados “na sua posse os auriculares roubados e uma faca de abertura automática ou faca de ponta e mola (arma proibida), motivo pelo qual foi detido”.

Segundo adiantou a Lusa a fonte do comando distrital, “o suspeito e a vítima são conhecidos porque frequentam o mesmo estabelecimento de formação profissional”.

A fonte revelou que a vítima foi “rasteirada e agredida com murros no nariz”, situação que terá motivado a queda dos auriculares que usava, tendo o suspeito pegado no equipamento e abandonado o local do incidente.

Nem a vítima nem o suspeito necessitaram de tratamento hospitalar.

A mesma fonte adiantou à Lusa que o incidente terá sido testemunhado por outros jovens que integravam o mesmo grupo de estudantes.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, sendo os factos participados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viana do Castelo.