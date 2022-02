A seca generalizada que se verifica em Portugal continental não está, para já, a afetar “de forma relevante” o Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), que se localiza “na zona do país com maior pluviosidade”, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Em resposta escrita enviada esta quarta-feira à agência Lusa, o ICNF lembra que o PNPG se “situa na zona do país com maior pluviosidade”, salientando que, “pese embora a situação atual, a humidade no solo tem-se mantido e as nascentes e as linhas de água mantêm-se com água”.

“A vegetação natural está preparada para resistir e, para já, a seca não parece estar a afetá-la de forma relevante. Na fauna, a situação é idêntica, porquanto ainda existem locais de abeberamento”, refere o ICNF.

O PNPG abrange território de 22 freguesias distribuídas pelos concelhos de Terras de Bouro, no distrito de Braga, de Arcos de Valdevez, de Melgaço e de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, e de Montalegre, no distrito de Vila Real.

O ICNF conta que, “para já, ainda não existe risco” de falta de alimentos ou de água para os animais, e que a situação de seca “não está a provocar uma necessidade de aproximação às aldeias [por parte dos animais], nomeadamente, em busca de alimento”.

O ICNF alerta, contudo, que a situação “é preocupante, nomeadamente, no que respeita à baixa humidade do ar, na vegetação e no solo”.

“O que propicia a propagação de incêndios e o maior impacte destes, bem como à recarga dos aquíferos que alimentam as nascentes”, adverte este organismo público, acrescentando que “foram redirecionados recursos humanos para reforço da vigilância, no sentido de acudir mais rapidamente à ocorrência de eventuais focos de incêndios”.

Em resposta escrita enviada à Lusa, o presidente da Câmara de Terras de Bouro confirma que a “seca generalizada que se está a viver no território nacional” não está, para já, a sentir-se no concelho.

“Não vivemos uma situação preocupante, pois o abastecimento de água, para consumo humano, está garantido, e no que diz respeito à agricultura que, como é consabido, não é a principal atividade neste concelho, também mantém os caudais suficientes para o regadio”, frisa Manuel Tibo (PSD).

O autarca reitera que a região do Gerês “sempre esteve referenciada como um dos locais onde mais chove durante o ano”, mesmo no mês mais seco, acreditando que “a atual situação de seca não deverá ter grandes implicações na fauna e na flora no Gerês“.

No concelho de Terras de Bouro estão as bacias hidrográficas da barragem da Caniçada e da barragem de Vilarinho das Furnas. O autarca assume que, atualmente, as duas bacias hidrográficas “estão com um nível relativamente baixo para esta época“.

Mais de 90% do território português estava, a 15 de fevereiro, em seca severa ou extrema, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que indica um novo agravamento da situação de seca meteorológica no país.

O último boletim de seca, divulgado na segunda-feira e que reporta a 15 de fevereiro, indica valores de percentagem de água no solo inferiores ao normal em todo o território, com as regiões Nordeste e Sul a atingirem valores inferiores a 20%, com “muitos locais a atingirem o ponto de emurchecimento permanente”.