Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Miguel Cardoso viveu na Ucrânia, onde treinou o FC Shakhtar Donetsk, durante quatro anos e meio. Durante esse período, passou por várias cidades, devido ao “contexto social e político”, e teve oportunidade de viajar e conhecer o país verdadeiro, diferente da capital, Kiev, e de outras grandes cidades, mas igualmente apaixonante, como confessou em entrevista à Rádio Observador.

Devido às “ligações emocionais muito fortes” que mantém com o país, o treinador admitiu que é “com alguma mágoa” que assiste ao escalar das tensões entre a Ucrânia e Rússia, pondo “em causa muitos amigos” que mantém no país. Recordando o tempo que passou em Donetsk, uma das regiões que Vladimir Putin declarou como independentes, Miguel Cardoso disse que a vida seguia de forma normal e que a cidade foi absorvendo os acontecimentos políticos de forma muito gradual.

“Conheci uma cidade completamente normal. Saía até um pouco fora do padrão da Ucrânia devido ao investimento do Shakhtar. Considerando que é um país que tem uma décalage muito grande entre as classes sociais, mas uma cidade em que apesar de tudo as pessoas viviam relativamente bem. Donetsk era quase um projeto social do presidente do Shakhtar”, o multimilionário ucraniano Rinat Akhmetov.

Lembrando que em Donetsk e algumas regiões fronteiriças “há muita gente que tem ligações muito profundas àquilo que era a união soviética”, o que provoca conflitos, o treinador português apontou que isso faz com que haja “espaço para que a Rússia manipule as pessoas”. Questionado sobre se existe essa divisão na cidade ucraniana, Miguel Cardoso disse que, antigamente, a fação pró-russa era já evidente, acreditando que hoje a maioria dos habitantes esteja do lado de Putin. “É claramente um aproveitamento de diferentes posições”, defendeu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Recordando a época mais complicada do período que passou na Ucrânia, quando o FC Shakhtar teve de se deslocar de Donetsk para continuar a jogar, o treinador português contou que, quem pôde, abandonou as suas casas e estabeleceu-se noutras cidades, como Kiev. “Muita gente foi para a Rússia, e saiu por iniciativa própria”, disse. Outros tiveram de voltar, porque as suas casas foram bombardeadas.

Houve, no entanto, “uma franja da população” que não quis e continua a não querer abandonar a região e outras zonas fronteiriças, “mesmo vivendo há oito anos com guerra, porque o conflito bélico nunca acabou”, salientou. “Houve sempre violações do acordo de paz. A realidade da guerra é o dia a dia.”

Apesar da situação complexa que se vive, Miguel Cardoso diz que é “um país que apaixona quem lá vive”, sobretudo quando se viaja e se conhece “a profundeza daquilo que é a Ucrânia”. “Vivi lá sozinho. Tenho uma ligação muito forte com aquele clube e com aquelas gentes”, admitiu o treinador, que espera poder voltar em breve a Donetsk.