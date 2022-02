O ex-presidente norte-americano Donald Trump criticou esta terça-feira a gestão da crise na Ucrânia pelo seu sucessor Joe Biden, assegurando que o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, “nunca” agiria da mesma forma com a sua administração.

“Se gerida corretamente, não havia absolutamente nenhuma razão para que a situação se precipitasse na Ucrânia”, disse o ex-presidente dos Estados Unidos da América em comunicado.

"If properly handled, there was absolutely no reason that the situation currently happening in Ukraine should have happened at all. I know Vladimir Putin very well, and he would have never done during the Trump Administration what he is doing now, no way!"

