Primeira a ameaça, no período pós-Jorge Jesus, agora a confirmação, numa fase marcada pelo sucesso de Abel Ferreira: há mais um treinador português confirmado na Série A do Campeonato brasileiro e outro que estará também a caminho. Para já, Vítor Pereira foi anunciado como novo técnico do Corinthians.

Chega de suspense, Fiel. Valeu a espera.

Com a palavra, o presidente: pic.twitter.com/aSzMQGfU1A — Corinthians (@Corinthians) February 23, 2022

“No futebol, as decisões não são simples. Como estamos a ver por aí, não adianta ter pressa, o importante é definir o alvo, negociar e ter calma. Esta decisão demorou mais do que nós esperávamos mas o resultado é exatamente o que queríamos. Agora, damos as boas-vindas a um cara que foi campeão por onde passou, que chega ao Brasil pronto para trabalhar num clube único e que vai viver com a Fiel a loucura de ser do Corinthians. Bem-vindo Vítor Pereira, o novo técnico do Timão! Vai Corinthians!”, explicou Duílio Alves, presidente do clube de São Paulo e ex-diretor do futebol, numa mensagem deixada nas redes sociais.