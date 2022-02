Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a recuperação no turismo a ganhar músculo — todas as semanas as reservas crescem — o presidente do grupo Vila Galé afirma que o novo Governo de maioria terá condições para tomar decisões e fazer reformas que há muito estão por tomar: desde a “vergonha” que é a solução para o aeroporto de Lisboa, passando pela saúde, pela justiça, pela organização administrativa do território e pelo relançamento da TAP.

Apesar de ter preferido uma solução governativa com um acordo mais alargado — não o acordo à esquerda que existiu até 2021 — para Jorge Rebelo de Almeida “nunca tivemos em Portugal tão boas condições como agora para dar um salto” e tomar decisões. O gestor do grupo de turismo referia-se à maioria absoluta dos socialistas, embora acrescente que gostaria de ver soluções com acordos mais alargados, e aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.

E uma das prioridades do ponto de vista do grupo turístico passa por relançar a TAP, o que para Jorge Rebelo de Almeida deve passar uma participação privada no capital, e sobretudo na gestão da transportadora, defendeu esta quarta-feira numa conferência de imprensa para apresentar os resultados e previsões do grupo para 2022.

A gestão pública da TAP neste tempo de transição “não foi a melhor”, faltaram medidas de reposicionamento da empresa. Perdeu-se muito tempo com a reestruturação — e reestruturar não é só despedir a reduzir custos. Faltou experiência de gestão — numa referência aos vários meses em que a TAP foi gerida por uma comissão executiva reduzida e sem CEO eleito após a saída de Antonoaldo Neves no verão de 2020 — o ministro (Pedro Nuno Santos) não podia ser o gestor, referiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com a nomeação da nova gestão liderada por Christine Ourmière-Widener já há sinais mais positivos na estratégia da empresa, mas para o presidente da Vila Galé para ser viável a TAP vai precisar de uma parceria com uma grande companhia internacional, como a Lufthansa que assuma a gestão. O Estado até pode ficar com a maioria do capital, mas a gestão deverá ser privada e para negociar essas condições será necessário que haja alguém no próximo Governo (com esta pasta) que tenha “flexibilidade e a expertise” (competência) para negociar essa parceria.

Inflação, seca, guerra na Ucrânia: os riscos à retoma

A Vila Galé, o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal, está numa rota clara de retoma de receitas e clientes, a partir de abril há unidades com taxas de ocupação acima dos 60%. Mas o volume de receitas este ano ainda ficará 15% da pré-pandemia, ainda abaixo dos anos de 2019 e 2018. A retoma só será totalmente sentida a partir do segundo semestre porque há segmentos que estão a demorar mais tempo a arrancar — como eventos e congressos — e haverá entropias em algumas ofertas complementares. Para já é o regresso dos turistas europeus que está a dar força à retoma, com a procura dos Estados Unidos e da Ásia a demorar mais lenta.

Em 2021, a Vila Galé faturou 59 milhões de euros em Portugal, cerca de 50% abaixo dos valores anuais pré-pandemia, mas ainda assim melhor que o tombo de 70% sofrido em 2020. Neste período registou-se ainda uma inversão na procura tradicional de hotéis do grupo com os portugueses a representar 65% da ocupação. No Brasil, onde o grupo tem 10 hotéis, a travagem foi menor, graças a uma maior procura dos turistas brasileiros cuja saída para destinos internacionais esteve fortemente condicionada pela pandemia e pela desvalorização do real. O grupo faturou 325 milhões de reais (56,4 milhões de euros), menos 15% do que em 2019. A menor queda é também justificada pelos timings das vagas pandémicas que no Brasil não coincidiram com o verão.

Ainda assim, o presidente do grupo assinalou vários riscos, “notícias desagradáveis”, à retoma do turismo, a começar pelo conflito na Ucrânia, mas sobretudo a seca, a escassez de produtos a subida da inflação que já estão a ter efeitos no aumento de alguns preços. Se o lombo de novilho aumentou 20% de preço, não há como incorporar esse custo no menu, exemplificou. A inflação e eventual subida das taxas de juro são sempre ameaças ao turismo porque reduzem o poder de compra e o turismo não é uma despesa essencial, apesar da grande vontade das pessoas de viajarem.

Apesar da pandemia, a Vila Galé manteve o plano de abertura de novas unidades em 2020 e 2021 e tem projetos para lançar mais quatro hotéis em Portugal, dos quais três até 2023. Dois apostam na reabilitação de edifícios históricos no centro das cidades de Ponta Delgada e Tomar e o outro será na herdade do grupo em Beja e terá a particularidade de ser totalmente dedicado a crianças, com parque aquático, carrosséis, trampolins e um spa infantil. Sem data ainda está a reconversão de uma propriedade em Ponte de Lima para um projeto de enoturismo, a Quinta do Corotelo. Para o Brasil, está prevista uma abertura em Alagoas.

O grupo Vila Galé vai reabrir todas as unidades hoteleiras em Portugal até ao final da semana depois de várias unidades fechadas para a época mais baixa do inverno. Várias unidades foram ou estão a ser remodeladas como é o caso do Vila Galé Estoril onde se realizou a conferência de imprensa do grupo. Uma das marcas destas remodelações é a escolha de um tema que, no caso da unidade do Estoril, é a música dos anos 60, em que cada quarto está decorado com um painel alusivo ao artista que dá nome ao quarto e um código QR que dá acesso a uma música sua. A Vila Galé Estoril diretamente virada para a marginal do Estoril reabre com oferta de três restaurantes e opção de regime tudo incluído num hotel direcionado para adultos.