Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sérgio Conceição esteve com a equipa na habitual roda, ainda em pleno relvado do Stadio Olimpico, e deixou que praticamente toda a gente descesse aos balneários para se aventurar num passeio que parecia obrigatório: foi até à Curva Nord, onde se acumulam as claques da Lazio, aplaudindo e sendo aplaudido, e fez depois todo o percurso inverso para ir agradecer o apoio dos adeptos do FC Porto que se deslocaram a Roma.

Com o empate desta quinta-feira frente à Lazio e depois da vitória conquistada na semana passada no Dragão, o FC Porto apurou-se para os oitavos de final da Liga Europa — o que significa que, logo à partida, já melhoraram as duas últimas participações na competição, sendo que em 2015/16 e 2019/10 não foram além dos 16 avos de final. A última vez que os dragões disputaram os oitavos da prova foi já há oito anos, em 2013/14, sendo que nessa altura eliminaram o Nápoles e caíram depois nos quartos de final frente ao Sevilha.

O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa está agendado para esta sexta-feira, às 11h, e o FC Porto já sabe que vai enfrentar um dos vencedores dos grupos da competição, ou seja: Lyon, Mónaco, Spartak Moscovo, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Estrela Vermelha, Bayer Leverkusen ou West Ham. Na flash interview, Sérgio Conceição reconheceu que foi “um jogo difícil”. “Sabíamos que íamos apanhar uma Lazio com vontade de virar a eliminatória e fazer o golo. Tivemos um ou outro erro individual, a Lazio aproveitou porque tem jogadores de altíssimo nível, um treinador com grande experiência e nas saídas rápidas para o ataque criou perigo. Fomos para o intervalo a empatar. Devíamos ter sido mais objetivos na primeira parte. Na segunda, foi diferente. Tivemos três ou quatro ocasiões claras para aumentar a vantagem e acabámos por sofrer já perto do final, com um jogo mais direto. A passagem é justa, contra uma equipa muito difícil”, começou por dizer o treinador dos dragões, que não escondeu a emoção quando foi saudado pelos adeptos italianos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Not my finest bit of camera work, but Sergio Conceicao got a warm reception when he came to the Curva Nord after the game #LazioPorto pic.twitter.com/3N0xNbnQ8s — Alasdair Mackenzie (@aksmackenzie) February 24, 2022

“Foram dois jogos diferentes mas gostei muito da personalidade que a equipa teve. Estrategicamente, houve uma ou outra nuance diferente e os jogadores interpretaram-na bem. A este nível, os erros pagam-se caro. Mas assumimos isso, somos uma equipa, quando falha um, falham todos. No final, acho que não há dúvidas: merecemos esta passagem, com momentos de grandíssimo futebol, tanto técnico como tático”, acrescentou Conceição, que admitiu que o momento junto à Curva Nord foi “emocionante” mas citou João Pinto para lembrar que está dedicado ao FC Porto. “Foi emocionante para mim agora no final, vivi muitas alegrias neste clube e nesta cidade, mas no meu coração está o símbolo do FC Porto. Agora, também guardo no coração as pessoas que me acarinham. Parafraseando o nosso amigo João Pinto: o meu coração só tem uma cor, que é azul e branco”, atirou.

Também após o final da partida, Diogo Costa foi um dos jogadores do FC Porto a passar pela zona de entrevistas rápidas. O guarda-redes dos dragões, que acabou por ser decisivo na reta final da partida ao evitar vários golos com defesas importantes, destacou que a equipa esteve “sempre confiante”. “Faltou criar perigo no primeiro tempo mas ajustámos esse pormenor ao intervalo e o reflexo está no resultado. Prefiro ter os adeptos adversários contra mim, dá-me mais prazer. Já os nossos são uma grande ajuda. Soubemos aguentar a pressão da Lazio na ponta final e estamos de parabéns pelo jogo que realizámos”, terminou.