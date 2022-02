Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após uma reunião que durou mais de quatro horas, Pablo Casado decidiu manter-se à frente do Partido Popular (PP) pelo menos mais um mês, até à convocação do Congresso Nacional, noticia o El Mundo. Isto, apesar de, nesse encontro, os barões regionais defenderem a saída imediata do atual líder.

A reunião foi antecedida por um encontro a sós entre Alberto Núñez Feijóo, que tem sido apontado como futuro líder do PP, e Pablo Casado, o que motivou um atraso no início do encontro.

Na reunião que juntou os barões do PP, apenas não estiveram presentes o alto dirigente da Catalunha, Alejandro Fernández, e a das de Baleares, Marga Prohens, ambos por motivos de saúde. À exceção destes dois, todos os presentes apoiaram que Casado se deveria demitir já esta quinta-feira — mas o atual líder quis manter-se à frente do partido.

Isabel Díaz Ayuso não esteve presente na reunião, preferindo, em vez disso, ir ao estádio Wanda Metropolitano assistir ao Atlético de Madrid contra o Manchester United.

Esta decisão procede-se após um escândalo dentro do PP, que começou começou quando há dias foi noticiada uma investigação interna que o próprio partido estaria a fazer a Isabel Díaz Ayuso, que ainda há meses era celebrada no partido como uma estrela em ascensão, depois de ter conquistado a governação de Madrid e ter ficado à beira da maioria absoluta. Em causa, estariam suspeitas de ter interferido na atribuição de um contrato para compra de máscaras a uma empresa — contrato esse em que o seu irmão seria intermediário e pelo qual teria recebido uma comissão.

Ayuso, que soube dos rumores que apontavam que o partido não só a estava a investigar como teria contratado, ou tentado contratar, detetives para esse efeito, fez uma conferência de imprensa explosiva, na semana passada, em que denunciava a conduta “cruel” da direção do seu partido e dizia estar a ser vítima de uma “fabricação” para a prejudicar politicamente.

A direção do partido reagiu garantindo que iria abrir um processo interno à presidente de Madrid e que ponderaria mesmo agir por via legal, uma vez que considerava as acusações de Ayuso “quase criminosas”.

Entretanto, Ayuso já veio defender que o contrato, pelo qual o irmão terá recebido honorários e não uma comissão, num valor bastante mais baixo do que tinha sido noticiado (um valor a rondar os 55 mil euros e não os 268 mil), não teria “nada de ilegal” nem teria sido adjudicado por sua interferência, tendo esta segunda-feira anunciado que iria entregar os documentos relativos ao negócio à Justiça.