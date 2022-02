Bruno tem sempre as chaves do carro no bolso mas desta vez o motor gripou à chegada (ou como o Wolves perdeu com o Arsenal)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A vida não está a correr nada mal a Bruno Lage em Inglaterra: o Wolverhampton levava cinco vitórias nas últimas seis jornadas da Premier League, incluindo contra Manchester United, Tottenham e Leicester, e estava a seis pontos da zona de apuramento para a Liga dos Campeões com menos dois jogos do que os principais rivais na classificação. Ainda assim, e até pelas dores da experiência, o treinador português sabe que tudo pode mudar de um momento para o outro.

“Digo-vos o porquê: porque posso ser despedido amanhã. Quantos treinadores chegaram, fizeram quatro ou cinco jogos na Premier League e depois foram despedidos? Tens contrato mas podes ser despedido. É a nossa vida. Mesmo quando sonhamos com coisas que queremos na vida, é preciso dar passos seguros”, explicou Lage, oferecendo depois o próprio exemplo, no Benfica. “Fui treinador do ano, treinador dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, mas depois perdi um par de jogos e fui despedido. É por isso que tenho as chaves do carro no bolso, para poder pôr as malas na bagageira e seguir”, disse o técnico.

Ora, mas Bruno Lage não está a vencer apenas além-fronteiras. Esta semana, o treinador foi o laureado com o prémio “Talento que Marca o Mundo”, uma distinção que destaca jogadores ou técnicos portugueses que têm tido sucesso no estrangeiro e que é obtida a partir de uma votação feita por vários membros e embaixadores da Liga Portugal. E era neste contexto, entre a manutenção da calma e da humildade e a ideia clara de que estava a obter resultados, que Bruno Lage via o Wolverhampton deslocar-se esta quinta-feira ao terreno do Arsenal para disputar um dos dois jogos que tinha em atraso.

Contra os gunners, com quem perdeu no Molineux já neste mês de fevereiro graças a um golo solitário de Gabriel Magalhães, o Wolves apresentava-se com José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Daniel Podence no onze inicial, sendo que a grande surpresa era mesmo Hwang Hee-chan, que aparecia enquanto titular e atirava Dendoncker para o banco de suplentes. Do outro lado, Cédric era a opção para a direita da defesa, com Lacazette a ser apoiado no ataque por Odegaard, Saka e Gabriel Martinelli. O confronto entre as duas equipas, contudo, era bem mais do que um simples jogo em atraso: era uma luta acérrima entre dois conjuntos separados por um ponto e na luta clara pela Europa.