Discussões, insultos e ameaças. Mad Max: a fúria entre Charlize Theron e Tom Hardy

O filme “Mad Max: Fury Road” foi um sucesso de bilheteira e, além de ter feito justiça aos filmes originais protagonizados por Mel Gibson, contou com um elenco de classe A de Hollywood. No novo livro “Blood, Sweat &Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road” de Kyle Buchanan, contudo, é explicado que a relação entre os dois atores principais, Tom Hardy e Charlize Theron esteva longe de ser perfeita.

“Era como se fossemos dois pais nos lugares da frente do carro. Ou estávamos a discutir ou estávamos a tratar-nos de forma fria. Não sei qual era pior, e eles [a equipa de filmagem] tinham de lidar com isso nos bastidores. Foi horrível. Não o devíamos ter feito, devíamos ter feito melhor”, explicou a atriz Charlize Theron, segundo a Vanity Fair.

No passado, segundo a Variety, os dois atores já tinham abordado o ambiente no set de filmagens do filme, e justificaram a sua relação com os horários exigentes e uma falta de confiança um no outro, embora um acontecimento em específico tenho impactado de forma (ainda mais) negativa a sua relação.

Num dia de gravações em específico, as filmagens estariam marcadas para as 08h00, e, embora Charlize Theron tenha chegado a horas ao set, Tom Hardy só apareceu apenas três horas depois da hora marcada. Durante este tempo, a atriz sentou-se no camião onde iam ser feitas as filmagens, pronta para gravar, numa espécie de ação para “marcar uma posição“, explicou o operador de câmara, Mark Goellnicht, segundo o The Guardian.

À chegada ao set, Tom Hardy foi confrontado com uma Charlize Theron que certamente poderia estar a reencarnar a sua personagem, a “Imperator Furiosa”.