O tenista sérvio Novak Djokovic perdeu esta quinta-feira com o checo Jiri Vesely, 123.º no “ranking” ATP, nos quartos de final do torneio do Dubai, e vai ceder o primeiro lugar da hierarquia mundial ao russo Daniil Medvedev.

A derrota, pelos parciais de 4-6 e 6-7 (4-7), significa que na próxima atualização do “ranking”, na segunda-feira, “Djoko”, de 34 anos, vai ceder o “trono”, após 360 semanas como número um.

Será, de resto, a primeira vez desde 2004 que um tenista que não dos chamados “big 4”, ou seja, Djokovic, o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal e o britânico Andy Murray, ascende ao primeiro lugar.

O último tinha sido o norte-americano Andy Roddick, em 1 de fevereiro de 2004, e, agora, Medvedev, que foi finalista vencido do último Open da Austrália, será o terceiro russo a ocupar esse lugar, depois de Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin.

Djokovic, por sua parte, tinha de fazer melhor do que o russo até domingo, mas este já chegou aos “quartos” do torneio de Acapulco, também um ATP 500, garantindo a ultrapassagem.

O sérvio está a regressar à competição, depois de estar parado desde dezembro, na Taça Davis, tendo estado ausente do primeiro “Grand Slam” na Austrália, país de que foi deportado devido a uma “confusão” entre um teste positivo à Covid-19 e o facto de não estar vacinado.

Na ausência do detentor do troféu, Nadal chegou ao 21.º “major”, um recorde entre masculinos, com Djokovic a voltar à ação no Dubai, dado que os Emirados Árabes Unidos não colocam restrições quanto ao quadro vacinal dos jogadores.