O Município de Leiria e os presidentes das Juntas e Uniões de Freguesia do concelho manifestaram-se esta quinta-feira contra o “ato de agressão” que consideram a invasão da Rússia em território da Ucrânia.

O executivo da Câmara Municipal de Leiria e os presidentes das Juntas e Uniões de Freguesia do concelho de Leiria estão a acompanhar com profunda preocupação o desenrolar dos acontecimentos na Ucrânia, atingida por um ataque militar perpetrado pela Federação Russa, numa clara violação dos princípios que regulam a coexistência pacífica entre as nações”, lê-se numa nota enviada à comunicação social.