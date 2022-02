Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma “condenação muito, muito veemente daquilo que está a ser a atuação da Federação Russa, violando de forma flagrante o Direito internacional”. Em declarações à Rádio Observador, Marcelo Rebelo de Sousa expressou “solidariedade ao povo e Estado ucraniano”.

Ainda é possível um recuo de Moscovo? “O que é possível, certamente, é apoiar o apelo que foi feito nomeadamente pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, com a autoridade que lhe assiste, para que cesse uma violação ostensiva do Direito Internacional”, respondeu o Presidente da República, recusando adiantar se serão enviadas tropas portuguesas para a Ucrânia.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta ainda que, como já tinha sido noticiado, decidiu convocar para as 12h00 desta quinta-feira uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sobre os cidadãos portugueses na Ucrânia, Marcelo diz estar “a acompanhar e sei que o Governo está a acompanhar os cidadãos”, de forma “permanente”.

Marcelo acrescentou que “de acordo com a Constituição o Governo continua com plenitude de poderes”, até que seja instalado um novo executivo após o “ato complementar eleitoral”, isto é, o voto dos imigrantes que está a atrasar a tomada de posse do novo Governo. “Até essa instalação, o Governo tem plenitude de poderes”, concluiu o Presidente da República.