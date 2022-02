Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa também faz “uma condenação veemente da ação militar russa” e salvaguardou que é claro que “a NATO não irá intervir na Ucrânia”. “Apenas poderá levar a cabo de missões de dissuasão em países da NATO que fazem fronteira com a Ucrânia e Portugal vai participar nessas ações”, garantiu.

Como é sabido, Portugal integra este ano as forças de ação rápida da NATO e, nesse quadro, temos um conjunto de elementos que estão disponibilizados para — e com prontidão a cinco dias — se for essa a decisão da NATO, a realização dessas missões de dissuasão”.

Costa falava no final de uma reunião em que também participou o ministro da Defesa, onde assumiu que tiveram “oportunidade de ouvir uma informação detalhada por parte do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, que será transmitida ao Presidente da República e ao Conselho Superior de Defesa Nacional”.

Durante o dia de hoje [quinta-feira], teremos reuniões do Conselho Europeu, onde a questão essencial será as medidas de sanções a aplicar à Rússia na decorrência desta ação. Por outro lado, está reunido o Conselho do Atlântico Norte que definirá qual é a medida de empenho de forças de dissuasão que a NATO adotará para proteger todos os países da NATO que têm fronteira com a Ucrânia”.

“Aquilo que todos desejamos é que esta ação não seja um passo numa escalada, que tenha continuidade”, afirmou o primeiro-ministro, pedindo à Rússia que “pare o ataque, retire as suas forças e dê espaço para que o diálogo diplomático prossiga de forma a garantir a paz e segurança na Europa e, naturalmente, também na Rússia”.

Costa dá uma palavra de confiança à comunidade ucraniana que reside em Portugal, sublinhando que contarão com toda a solidariedade por cá. Reiterando que são “muito bem-vindos”, Portugal está pronto igualmente para receber da melhor forma os seus familiares, amigos e conhecidos que procurem segurança no país luso. “Acolher refugiados e assegurar-lhes novas oportunidades de vida – é um dever nosso”, concluiu.

Há plano de retirada de portugueses e luso ucranianos residentes na Ucrânia, com ajuda dos países vizinhos

O primeiro-ministro salvaguardou que “quanto maior é a tormenta, mais necessária é a calma e a serenidade”, referindo que há 40 portugueses que vieram nas últimas semanas para Portugal e 202 que estão referenciados.

Está estabelecido um plano de evacuação para o caso de vir a ser necessário, do conhecimento da embaixada, que passa pela utilização de países vizinhos. Nós ativaremos se e quando for solicitado”, afirmou o primeiro-ministro, lembrando que o espaço aéreo está encerrado.

Ainda “é cedo” para avaliar o impacto económico para Portugal deste conflito, menciona António Costa, lembrando que é impossível calcular as consequências sem saber a duração do conflito, as sanções que a União Europeia irá aplicar esta quinta-feira e que contramedidas serão tomadas pela Rússia — “ou se pura e simplesmente acatará o seu dever de respeito pelo Direito Internacional”.

Porém, António Costa lembrou que “felizmente, Portugal é menos dependente do que outros Estados europeus a nível energético” em relação à Rússia. E deixa a nota: “Esperemos, aliás, que esta seja uma ocasião para que a União Europeia possa olhar para a questão da sua segurança energética numa ótica de 360º e perceber como é fundamental, em primeiro lugar, diversificar as fontes de abastecimento de energia e, em segundo lugar, as energias utilizadas e, designadamente, a necessidade de acelerar o processo de descarbonização”. Neste contexto, o aumento das interconexões entre Portugal e Espanha são “absolutamente decisivos”, atirou ainda.

