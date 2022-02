Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, partilhou esta manhã de quinta-feira, através da CNN, as informações que lhe chegaram do gabinete do Presidente da Ucrânia e fez um ponto de situação da ofensiva russa. Há já vítimas ucranianas a registar, ente militares, civis e mesmo crianças, mas também existem baixas russas e “o primeiro golpe das forças armadas russas falhou porque não reduziu a capacidade de combate do exército ucraniano”, assegurou.

Segundo Inna Ohnivets, as forças russas bombardearam vários aeródromos do país. Também houve bombardeamentos “ao longo da fronteira do estado e da fronteira administrativa” com a Crimeia. As ordens do Presidente ucraniano, também comandante das Forças Armadas, são de agir em legítima defesa. “Deu ordens para infligir o máximo de perdas ao agressor”, disse a embaixadora.

Assim, pelas 11h00 em Portugal, as forças nacionais da defesa da Ucrânia já tinham destruído cinco aeronaves e dois helicópteros “foram baleados, dois tanques foram danificados, vários camiões das forças armadas da federação russa foram destruídos”, diz a embaixadora. Foram ainda mortos 50 militares russos.

O primeiro golpe das forças armadas russas falhou porque não reduziu a capacidade de combate do exército ucraniano. As forças armadas russas tentaram capturar a região Lugansk com o nome simbólico “Felicidade”. As forças armadas ucranianas repeliram o golpe do agressor russo. O inimigo sofreu perdas significativas nesta batalha (…) e 50 soldados russos foram mortos”, disse Inna Ohnivets.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A embaixadora referiu depois em entrevista que há já baixas de militares, homens, mulheres e “crianças”, mas não quantificou. Apesar de considerar que “as forças armadas ucranianas foram preparadas para defender a Ucrânia”, diplomata não descartou a necessidade de apoio da NATO e da UE. “Precisamos de assistência, fornecimento de armas e equipamentos”, disse.

Turistas ucranianos em Lisboa pedem ajuda para regressar

A embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, está a tentar encontrar soluções para um grupo de turistas ucranianos que estava em Lisboa e que viu os seus voos serem cancelados por causa do encerramento do espaço aéreo.

“Não posso dizer que eles não podem entrar no território da Ucrânia. Temos a situação que altera todos os minutos”, disse, explicando que a embaixada tem já encontros agendados com vários ucranianos para informar como eles podem chegar à Ucrânia.

À porta da embaixada estão também cidadãos ucranianos já estabelecidos em Portugal que pedem “paz” e que mostram preocupação no que está a acontecer no seu país.