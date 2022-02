Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta quinta-feira queremos escutar a sua opinião sobre a situação na Ucrânia. Putin autorizou uma “operação militar especial” na região de Donbass. O anúncio foi feito pelo próprio Presidente russo, num discurso em direto na televisão russa, numa altura em que decorria o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Durante a madrugada foram reportados bombardeamentos em várias cidades ucranianas. União Europeia e Estados Unidos da América já anunciaram apoio à Ucrânia. Começou a guerra.

