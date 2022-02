Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com o conflito desencadeado na Ucrânia, milhares de pessoas procuram abandonar o país e escapar à guerra.

A NATO, embora não tenha soldados a participar ativamente no conflito, tem prestado auxílio ao exército ucraniano de vários modos, como o envio de armas e equipamentos.

Na Polónia, junto da fronteira ucraniana, cerca de 5.500 militares norte-americanos preparam-se para receber os refugiados ucranianos. Membros da 82.ª e da 101.ª Divisões de Paraquedistas, segundo a Stars and Stripes, preparam-se para receber os civis afetados pelo conflito.

Foram montados, de acordo com o New York Times, três centros de processamento perto da fronteira para facilitar a entrada dos civis. Em Jasionka, perto da fronteira, um pavilhão tem sido ocupado com camas e mantimentos capazes de servir 500 pessoas, tendo os oficiais norte-americanos explicado que esta capacidade pode ser rapidamente aumentada.

Com o conflito na Ucrânia, estima-se que possa haver entre um milhão e cinco milhões de refugiados. Com a Bielorrússia a apoiar as movimentações das tropas russas, a Polónia, que ofereceu guarida aos refugiados ucranianos, é agora uma das principais portas de saída dos habitantes do país invadido.