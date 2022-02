Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em “O Amor nos Tempos de Cólera”, Gabriel García Márquez escreveu que “a memória do coração elimina as más lembranças e enaltece as boas”, um “artifício” através do qual conseguimos “suportar o passado”. A frase servia para descrever um amor há muito perdido mas não por isso esquecido; um amor que, como todos, teve coisas boas e coisas más, mas onde só as primeiras tinham sobrevivido ao juízo inevitável do tempo. Mas a frase pode muito bem servir para descrever o que Sérgio Conceição ainda pensa, sente e diz sobre a saída de Luis Díaz do FC Porto.

Na antecâmara da visita à Lazio para a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o treinador dos dragões voltou a comentar a ida do colombiano para o Liverpool. “Quem surpreendia os adversários era o Luis Díaz, continua a fazê-lo em Inglaterra. O Pepê, o Galeno e o Otávio são jogadores diferentes. Temos de criar uma dinâmica ofensiva onde o nosso corredor esquerdo possa funcionar com eficácia. Se atacamos de forma mais apoiada ou não… com o Luis Díaz era diferente, pelas suas características, mas isso vocês já sabem. O Luis demorou o seu tempo para se adaptar quando chegou mas percebeu que o futebol não eram só os momentos em que tinha a bola, era um trabalho coletivo. Não posso pedir ao Pepê e ao Otávio as mesmas coisas que pedia ao Luis, por exemplo. Mas isso faz parte do meu trabalho, encontrar o equilíbrio para desequilibrar o adversário”, explicou Sérgio Conceição, deixando novamente a ideia de que a ausência do agora avançado do Liverpool tornava mais complexa a tarefa dos dragões tanto internamente como nas competições europeias.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Lazio-FC Porto, 2-2 (3-4 no conjunto das duas mãos) Playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa Stadio Olimpico, em Roma (Itália) Árbitro: Deniz Aytekin (Alemanha) Lazio: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (Hysaj, 54′), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Cataldi, 54′), Luís Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro (Moro, 71′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Reina, Furnaletto, Akpa-Akpro, Jovane, Kamenovic, André Anderson, Acerbi, Basic Treinador: Maurizio Sarri FC Porto: Diogo Costa, Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidu, Otávio, Uribe, Vitinha (Grujic, 78′), Pepê (João Mário, 69′), Taremi (Evanilson, 78′), Toni Martínez (Galeno, 56′) Suplentes não utilizados: Marchesín, Fábio Cardoso, Marcano, Francisco Conceição, Rúben Semedo, Stephen Eustáquio, Fábio Vieira, Gonçalo Borges Treinador: Sérgio Conceição Golos: Immobile (19′), Taremi (gp, 31′), Uribe (68′), Cataldi (90+5′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Radu (4′), a Zaidu (45+2′), a Cataldi (76′), a Luis Alberto (77′), a Otávio (79′)

No Stadio Olimpico de Roma, o FC Porto procurava prolongar a vitória de há uma semana, no Dragão, quando dois golos de Toni Martínez anularam o de Zaccagni e deram uma vantagem magra na eliminatória. Depois da difícil vitória conquistada no fim de semana em Moreira de Cónegos, os dragões tinham como objetivo prosseguir uma campanha europeia que poderá provocar faturas que serão cobradas no Campeonato — algo que os seis pontos de distância para o Sporting iam mascarando — mas que tem como foco natural a possibilidade real de terminar com a conquista da Liga Europa.

Sem Wendell, castigado, e Manafá, lesionado, Sérgio Conceição voltava a repetir a aposta em Toni Martínez, que era novamente titular. Bruno Costa era a grande surpresa no onze inicial, surgindo na direita da defesa em detrimento de João Mário, e Vitinha e Taremi eram titulares, sendo que Grujic e Fábio Vieira foram as opções no jogo do Dragão, na primeira mão. Do outro lado, Maurizio Sarri não podia contar com Zaccagni, que estava castigado, mas tinha as boas notícias dos regressos de Immobile e Acerbi, ambos recuperados das respetivas lesões — o avançado entrava diretamente no onze ao lado de Pedro, o central era suplente.

Sérgio Conceição cumpre o jogo 255 pelo FC Porto: iguala Artur Jorge como 2.º treinador com mais jogos pelo clube⬆ ⚠O treinador com + jogos pelo FC Porto é José Maria Pedroto: 321 pic.twitter.com/yHQUILFtYq — playmakerstats (@playmaker_PT) February 24, 2022

Em Roma, o FC Porto entrou com o claro objetivo de segurar a vantagem que tinha levado na bagagem. Os dragões apresentavam-se da forma mais habitual, com Taremi nas costas de Toni Martínez como uma espécie de segundo avançado e Otávio a descair na direita, com Pepê a aparecer no lado contrário. Vitinha era o natural globetrotter do meio-campo, cumprindo tarefas ofensivas e defensivas, e tinha especial influência na construção da movimentação da equipa num dia em que João Mário não estava no corredor direito e Bruno Costa não oferecia a mesma dinâmica atacante.

Os dragões dominaram por completo o jogo no primeiro quarto de hora, chegando a ter algo como 70% de posse de bola, mas não entravam com frequência no último terço da Lazio — não necessariamente por não conseguirem mas mais por não quererem, preferindo trocar a bola sem correr grandes riscos e esperar por um desequilíbrio para lançar a verticalidade de Taremi ou Toni Martínez. Ainda assim, a equipa de Sérgio Conceição ia sofrendo de um mal ao qual costuma fugir com particular elegância: o FC Porto começou a cometer vários erros no início da construção, falhando passes na zona do meio-campo e quando Pepe e Mbemba tinham metros e metros de espaço nas costas. Immobile assustou uma vez, com um remate ao lado depois de um erro de Vitinha (16′); assustou duas vezes, quando acertou na baliza mas estava em fora de jogo (18′); e à terceira já não assustou, confirmando o pesadelo.

Pepe falhou um passe, Milinkovic-Savic intercetou e Immobile ficou praticamente isolado, superando o central português na velocidade para depois atirar em força e bater Diogo Costa (19′). No regresso depois de ter estado lesionado, o avançado italiano abria o marcador, empatava o jogo e a eliminatória e relançava por completo todo o encontro. Tudo poderia ter piorado logo de seguida, quando Immobile teve mais um golo anulado por fora de jogo (22′), e o FC Porto não demonstrava grande capacidade para empurrar os italianos para o próprio meio-campo. A equipa de Sérgio Conceição foi claramente surpreendida pela desvantagem no jogo e pela igualdade na eliminatória e precisou de algum tempo para realinhar estratégias e posicionamentos, tendo num cabeceamento por cima de Otávio a coisa mais próxima de uma oportunidade de golo neste período (25′).

Até que, sem que nada o fizesse propriamente prever, Taremi conquistou uma grande penalidade na área da Lazio: o iraniano caiu depois de um duelo com Milinkovic-Savic, começou por ver cartão amarelo por uma alegada simulação mas o árbitro Deniz Aytekin mudou de ideias depois de analisar as imagens do VAR, assinalando penálti do sérvio. Na conversão, o mesmo Taremi empatou a partida e colocou o FC Porto novamente na frente da eliminatória (31′). Até ao intervalo, já muito pouco aconteceu, com os italianos a subirem as linhas e a jogarem pela primeira vez dentro do meio-campo adversário e os dragões a consentirem essa alteração de paradigma, assentes na vantagem que tinham recuperado.

???????? INTERVALO | ???????? Lazio 1 – 1 Porto ???????? ???? Arranque difícil para o "dragão", que sofreu um golo e viu outros 2 anulados

???? Taremi ???????? ganhou e converteu penálti que mantém lusos na frente#UEL #EuropaLeague #SSLFCP #LazioPorto pic.twitter.com/ho4yJT0rz3 — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 24, 2022

Na segunda parte, o relógio não precisou de andar muito para mostrar que a dinâmica da partida estava diferente. As equipas estavam mais partidas, com os setores mais distantes e as linhas mais adiantadas e a explorar a profundidade, algo que precipitou uma oportunidade de cada lado logo nos cinco minutos iniciais: Pepê cabeceou ao lado depois de um cruzamento de Toni Martínez na direita (47′) e Luis Alberto atirou também ao lado após um passe de Milinkovic-Savic (49′). Maurizio Sarri foi o primeiro a mexer, trocando Lucas Leiva e Radu por Cataldi e Hysaj, e Sérgio Conceição respondeu com a entrada de Galeno para o lugar de Toni Martínez, algo que tornou Taremi a referência ofensiva, levou Pepê para a direita e colocou Otávio na posição de segundo avançado.

A partida começou a regressar ao ritmo da primeira parte à passagem da hora de jogo, já depois de Strakosha ter evitado golos de Otávio e de Vitinha no mesmo minuto (55′), e a Lazio assumiu naturalmente o controlo das ocorrências para ir atrás do resultado e da eliminatória, deixando o FC Porto numa posição algo confortável de defender a vantagem e procurar chegar a mais um golo no contra-ataque. Galeno deixou o primeiro aviso, com um pontapé em jeito que o guarda-redes dos italianos afastou (67′), e Uribe confirmou a ameaça ao finalizar um enorme lance ofensivo do FC Porto: o colombiano começou tudo, jogou com Otávio, o médio combinou com Taremi e o iraniano fez uma assistência perfeita para devolver a Uribe, que dominou com o peito e rematou sem deixar a bola cair no chão (68′).

8.ª vez que Taremi marca e assiste no mesmo jogo pelo FC Porto, a 4.ª esta época Taremi a marcar e assistir no mesmo jogo em 2021/22:

➡Benfica

➡Estoril

➡Sporting

➡Lazio pic.twitter.com/2VKlggcePH — playmakerstats (@playmaker_PT) February 24, 2022

Sérgio Conceição reagiu à reviravolta com uma substituição, trocando Pepê por João Mário para colocar Bruno Costa no meio-campo, e o FC Porto assumiu o controlo do jogo durante alguns minutos, beneficiando de uma boa oportunidade de Taremi para aumentar ainda mais a vantagem (73′). Os últimos 10 minutos da partida trouxeram uma natural resposta da Lazio, personificada em Luis Alberto: o médio atirou à malha lateral (80′), atirou à trave (82′) e atirou contra um fundamental Bruno Costa (85′), sendo a grande figura de um all in italiano que ainda empatou nos descontos, por Cataldi (90+5′), mas não conseguiu evitar a eliminação.

O FC Porto empatou com a Lazio em Roma e apurou-se para os oitavos de final da Liga Europa, num jogo onde até poderia ter sido mais eficaz para não sofrer nos últimos instantes dos descontos. Taremi, que marcou e assistiu na mesma partida pela quarta vez esta temporada, é o amor antigo de que Sérgio Conceição se tem lembrado para esquecer a paixão fugaz por Luis Díaz. E esta quinta-feira, no Stadio Olimpico, valeu um apuramento europeu.