Cinco técnicos acederam esta quinta-feira ao interior do navio mercante Felicity Ace, que está ao largo do Faial, nos Açores, para estabilizar a embarcação, que já “não tem incêndios a bordo”, revelou a autoridade marítima.

“Foi realizada esta manhã uma operação, com recurso a um helicóptero da Força Aérea, que permitiu a ida a bordo de cinco elementos da empresa holandesa. O navio já está amarrado a um rebocador para que não continue à deriva”, adiantou à agência Lusa o capitão do Porto da Horta, Mendes Cabeças.

A embarcação, que transportava cerca de quatro mil automóveis, que se destinavam ao mercado norte-americano, emitiu a 16 de fevereiro um alerta por ter “fogo ativo no porão de carga“, numa altura em que se encontrava a cerca de 90 milhas náuticas (cerca de 170 quilómetros) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores.

Os 22 tripulantes que estavam a bordo do Felicity Ace foram resgatados em segurança no mesmo dia, pela Força Aérea Portuguesa. Mendes Cabeças disse que, agora, o navio “está a cerca de 240 milhas do Faial”, pois tem estado à deriva.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Ainda durante a tarde de hoje o helicóptero irá retirar os cinco elementos que estiveram a bordo em avaliações com vista a um futuro reboque do navio”, explicou ainda.

O capitão do Porto da Horta, na ilha do Faial, revelou ainda que “não há incêndios a bordo” e que, nesta altura, as temperaturas no interior oscilam “entre os 50 a 60 graus“.

“Não há indícios de se reacender o incêndio neste momento”, acrescentou.

O Felicity Ace, com bandeira do Panamá, tinha partido de Emden, na Alemanha, com destino ao porto de Davisville, no estado norte-americano de Rhode Island.