As pesadas sanções económicas anunciadas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e, esta madrugada, pela União Europeia serão eficazes? Conseguirão fazer Vladimir Putin recuar militarmente ou moderar de alguma forma a invasão russa da Ucrânia? Ou os ucranianos acabarão por sentir o mesmo que os checos em 1938 e 1968, os polacos em 1945 e os húngaros em 1956: “Vocês, amigos europeus, amigos americanos, abandonaram-nos outra vez”? Esta sexta-feira, queremos ouvir a sua opinião sobre a evolução do conflito e a resposta dos aliados.

