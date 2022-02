Boletim DGS. Mortes voltam a aumentar, mas internamentos e casos baixam

A incidência voltou a descer quer em termos nacionais, quer no continente. Em todo o país, este indicador situa-se agora nos 2222,5, sendo que na quarta-feira era de 2533,7. Já no território continental, encontra-se nos 2157,4, enquanto no anterior levantamento era de 2470,4.

O índice de transmissibilidade nacional — R(t) — é de 0,73 e regista uma subida face a quarta-feira (0,72). No continente, este patamar está nos 0,71, subindo ligeiramente do 0,70 da última contabilização. Tendo em conta estes valores, Portugal continua no laranja na matriz de risco divulgada pela DGS.