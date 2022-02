Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente ucraniano usou o Twitter para responder ao primeiro-ministro italiano, depois de Mario Draghi ter dito que Volodymyr Zelensky não atendeu uma chamada sua.

Primeiro-ministro italiano Draghi: O Presidente Zelensky disse-nos que estava escondido algures e que a Ucrânia não tinha mais tempo. Era suposto ter atendido uma chamada às 9h30, mas não conseguiu”, lê-se num tweet de um jornalista italiano.

Italian PM Draghi: “President Zelenskyi told us that he is hiding somewhere and that Ukraine has no more time.

He was supposed to attend a phone call at 9.30am but he couldn’t make it” — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 25, 2022

A resposta do Presidente da Ucrânia não tardou: “Hoje às 10h30, à entrada de Chernihiv, Hostomel e Melitopol, houve fortes confrontos. Morreram pessoas. Da próxima vez vou tentar mudar o horário da guerra para falar com Mario Draghi numa hora específica. Entretanto, a Ucrânia continua a lutar pelo seu povo.”

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Contudo, o mesmo jornalista italiano que partilhou no Twitter a frase de Draghi considerou que as palavras do primeiro-ministro italiano estão a ser mal interpretadas, uma vez que Draghi, quando falou da chamada perdida de Zelensky, fê-lo “num tom de voz de alguém que está sinceramente preocupado por ele não conseguir” atender.

Tanto que as afirmações do primeiro-ministro italiano geraram uma “salva de palmas espontânea por parte do Parlamento em simpatia” pelo presidente ucraniano.