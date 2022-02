A Euroliga de basquetebol decidiu esta sexta-feira que todos os jogos previstos para serem disputados na Rússia sejam num outro território, face à agressão militar do país à Ucrânia.

O organismo, que reuniu com os 18 clubes participantes e que suspendeu todos os desafios com equipas russas, justificou a sua decisão com a “forte condenação a qualquer ato de guerra, como o que está a acontecer na Ucrânia“.

O Zenit S. Petersburgo-FC Barcelona desta sexta-feira foi suspenso, tal como já o haviam sido, na quinta-feira, o Bayern Munique-CSKA Moscovo e o Baskonia-Unics Kazan, embora, neste caso, os russos sejam visitantes.

As reações no desporto à invasão à Ucrânia levaram também a que o Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1, previsto para Sochi, em 25 de setembro, tenha sido cancelado.

“Na quinta-feira à noite, a Formula One, a FIA [Federação Internacional do Automóvel] e as equipas [participantes do Mundial] discutiram a posição do nosso desporto e a conclusão foi, considerando a opinião de todos, que é impossível organizar o Grande Prémio da Rússia nas condições atuais”, indicou o grupo, em comunicado.

No futebol, e já depois da final da Liga dos Campeões ter sido retirada a São Petersburgo para se disputar agora em Paris, os jogos das competições europeias a serem disputados na Ucrânia ou na Rússia vão passar para terreno neutro.

O Spartak de Moscovo é o único clube dos dois países em competição, indo agora defrontar os alemães do Leipzig.

“Na reunião do Comité executivo ficou também decidido que os clubes e as seleções nacionais da Rússia e da Ucrânia disputem os seus jogos em casa em campos neutros, até novas indicações”, acrescentou a UEFA

Já na quinta-feira, a Polónia, que deveria visitar a Rússia em 24 de março, a República Checa e a Suécia, possíveis adversários dos russos, apelaram à FIFA para não jogarem em território russo nos “play-offs” de apuramento para o Mundial2022.

“Os signatários deste apelo não consideram viajar para a Rússia e disputar jogos de futebol no país. A escalada militar que estamos a observar implica consequências sérias e uma considerável perda de segurança para as nossas equipas”, refere a carta à FIFA das federações de futebol da Polónia, República Checa e Suécia.

A Rússia lançou na madrugada de quinta-feira uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.