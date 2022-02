Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

O mundo (ou quase todo o mundo) tomou uma posição depois da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, a UEFA também não ficou atrás. “Partilhamos a preocupação significativa da comunidade internacional pela situação em desenvolvimento na Europa, condenando fortemente a invasão militar russa em curso na Ucrânia”, tinha destacado esta quinta-feira o órgão que tutela o futebol europeu, no comunicado em que anunciou uma reunião com carácter de urgência para tomar uma posição sobre a final da Liga dos Campeões da presente temporada, marcada para São Petersburgo a 28 de maio. Marcada e já cancelada.

Assim, numa informação avançada inicialmente pelo The New York Times e a seguir por muitos outros órgãos internacionais, a UEFA já confirmou que a cidade russa perdeu a final da principal prova europeias mas, ao contrário do que era um dado quase garantido, a escolha não recaiu nem em Londres nem em Munique mas sim em Paris, que surgiu como uma espécie de outsider entre as possibilidades.