Um homem de 73 anos detido pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças e tentativa de violação em Espinho, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do inquérito em prisão preventiva, informou esta sexta-feira fonte policial.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), o septuagenário foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

A investigação teve início após a denúncia de um caso de abuso sexual e tentativa de violação de uma menor, de 10 anos, ocorrido no início do mês de novembro de 2021, em Espinho.

De acordo com a PJ, o arguido, que “manifestava uma preferência sexual por crianças e pré-adolescentes do sexo feminino, para obter gratificação sexual”, abordava as vítimas em zonas/bairros pobres da localidade onde reside, aliciando-as com dinheiro para a compra de guloseimas a que aquelas não têm acesso.

“As diligências desenvolvidas conduziram à identificação do autor e permitiram recolher indícios da prática dos referidos crimes, culminando agora com a detenção do agressor”, refere a mesma nota.