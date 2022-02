O secretário-geral da ONU, António Guterres, garantiu esta sexta-feira que a “proteção dos civis” na Ucrânia “deve ser a prioridade número um”.

“O aumento do número de mortos” na invasão russa do território ucraniano, com “imagens de medo, angústia e terror em todos os cantos da Ucrânia”, escreveu o responsável numa mensagem difundida na rede social Twitter.

With the death toll rising, we are seeing images of fear, anguish and terror in every corner of Ukraine.

The protection of civilians must be priority number one.

International humanitarian and human rights law must be upheld.

