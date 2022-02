O grupo parlamentar do PS alertou esta sexta-feira que a Unidade de Saúde da Graciosa, Açores, tem “inoperacional”, há cerca de duas semanas, o “único” equipamento de raio-x da ilha, tendo questionado o Governo Regional sobre a situação.

Num requerimento enviado às redações, o PS adianta que questionou o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), através da Assembleia Legislativa, sobre se “tomou as precauções necessárias no sentido de não deixar a Unidade de Saúde da Ilha Graciosa desprovida de equipamento de raio X”, considerado “imprescindível”.

O requerimento dos socialistas surge após o equipamento, “único na ilha”, ter “ficado inoperacional há sensivelmente duas semanas”, após “alguns problemas de funcionamento nos últimos meses”, lê-se na nota de imprensa do PS/Açores.

No requerimento entregue no parlamento regional, os deputados do PS eleitos pela ilha Graciosa, Manuel José Ramos e José Ávila, pretendem saber se “já está agendada a reparação do atual equipamento”, se o Governo Regional “já tem em andamento o processo de aquisição de um novo equipamento de Raio X” e “qual a data prevista para a sua instalação”.

Manuel José Ramos considera que “a ilha Graciosa não pode estar sem Raio X“, uma vez que “no ramo da radiologia na medicina, principalmente diagnóstica, este equipamento assume extrema importância para o bom desempenho dos profissionais de saúde e sobretudo para os utentes”.

“Sempre que houve alguma falha técnica com o equipamento de Raio X da Graciosa, o serviço foi assegurado com um equipamento portátil, proveniente de outra ilha”, lembrou o socialista.

O parlamentar sustenta que o Raio X da Graciosa, que “funcionou até há duas semanas”, já tem “um considerável tempo de funcionamento”, defendendo que o Governo deve “garantir, no imediato, a sua reparação“, mas sobretudo, “avançar com o procedimento para a aquisição de novo equipamento”.

Em janeiro, os socialistas alertaram para “a grave falta de médicos” na Unidade de Saúde da ilha Graciosa, alegando que a situação tem provocado “atrasos na atividade assistencial”.