Com o amanhecer, o sol iluminou o horror da guerra: os russos estão próximos. Há cinzas e destroços de casas que outrora foram lugares de conforto. Os que não fugiram logo na quinta-feira arrumam os pertences com o objetivo de conseguir um bilhete de autocarro ou de comboio para um local seguro. Entre os bairros incendiados, há um retrato de esperança ou de ingenuidade (dependendo da perspetiva): uma criança brinca num baloiço, dos poucos objetos que sobreviveram nas ruas.

Sob um céu alaranjado, os alarmes soaram antes do amanhecer em Kiev e ouviu-se tiros. As primeiras imagens, que chegaram até cá, mostravam dois bombeiros a combater as chamas de um prédio. O exército ucraniano está já mobilizado e pinta as ruas da capital de verde tropa.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022