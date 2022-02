Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Concertos no Plano B

Rua Cândido dos Reis, 30 (Porto). Quinta a sábado, das 22h às 6h

Para dançar até às tantas: a mítica discoteca portuense, que já soma 15 anos de vida, reabriu no fim de janeiro com nova gerência, nova decoração, um palco maior e uma programação recheada de concertos. No fim de semana que antecede o carnaval, o cartaz do Plano B é mesmo para todos os gostos e sonoridades. Esta sexta-feira, conte com o concerto da rapper Capicua, que celebra uma década do lançamento do seu primeiro álbum, e com os discos dos dj’s David Moreira, Alcides ou André Tentúgal. No sábado, a Orquestra Bamba Social traz alegria e muito samba no pé à boleia de um reportório que vai da popular brasileira aos clássicos do funk, do jazz ou do hip-hop. Domingo é a vez dos Linda Martini subirem ao palco para um concerto que misturará novas e velhas canções, numa viagem pelo tempo onde a imagem será renovada, com cenografia e elementos visuais que prometem envolver ainda mais a plateia.

Hambúrgueres do Curb

Uber Eats

Os melhores hambúrgueres do Porto chegaram a sua casa: o negócio começou em cima de uma mota, habitualmente estacionada em mercados de rua e em festivais, em 2016 ganhou um espaço físico na Invicta e dois anos depois ganhou um novo nome: curb. As sandes servidas em pão foccacia com vários recheios e combinações deram lugar ao hambúrguer suculento dentro de duas fatias de pão brioche caseiro, onde a qualidade da carne faz toda a diferença. Apelidados dos melhores hambúrgueres do Porto, as quatro estrelas do Curb – cheeseburger, double cheeseburger, curb burger e double curb burger – costumam esgotar, o stock é de 180 unidades diárias e chegaram agora à plataforma Uber Eats. Além das bebidas e das batatas com casca com dupla fritura, pode ainda adicionar ao carrinho um dos molhos disponíveis: maionese de tomilho, ketchup, mostarda ou maionese de sriracha picante.

Exposição “Ruralidades”

Rua Passos Manuel, 44 (Porto). Sexta e sábado, das 10h às 19. Entrada: gratuita

Para sentir o campo sem sair da cidade: em 40 fotografias de grande dimensão, distribuídas por dois pisos do Ateneu Comercial do Porto, o veterinário e fotógrafo Jorge Bacelar mostra o mundo rural sem filtros, através de retratos de agricultores da zona Murtosa, em Aveiro, com os seus animais. Depois de recentemente conquistar o prémio do público no Travel Photographer of the Year, um dos mais importantes concursos de fotografias de viagens do mundo, Jorge Bacelar expõe no Porto pela primeira vez “corpos castigados pelas jornadas de trabalho no campo, rostos enrugados e olhares infantis cheios de curiosidade”, numa mostra feita de proximidade e que pretender ser uma homenagem ao mundo rural.

Reabertura d’O Paparico

Rua Costa Cabral, 4323 (Porto). Tel.: 22 540 0548/93 795 9714. Terça a sábado, das 19h às 00h

Para regressar a um clássico gastronómico: o Paparico é um dos restaurantes de alta cozinha mais conceituados no Porto e reabre as portas esta sexta-feira com uma nova carta, onde os produtos nacionais e sazonais se mantém em pratos de fine dining. Se antigamente o restaurante era essencialmente ancorado em menus de degustação, agora aposta em menus para partilhar (190€ para duas pessoas), no qual o cliente pode personalizar a sua experiência ao detalhe, harmonizando a refeição com vinhos, espumantes e champanhes. A principal novidade de 2022 será o menu portugalidade (120€ por pessoa), onde o chef executivo Rúben Santos confecionará cinco momentos salgados e dois doces, numa viagem ao receituário português, numa experiência criativa e “às cegas”. Barriga de atum rabilho e água de unto, bacalhau à brás ou salmonete setubalense com xerém de crustáceos são apenas alguns exemplos do que poderá encontrar.

Uma aventura no Sea Life

Rua Particular Castelo Queijo (Porto). Tel.: 22 619 04 00. Sábado e domingo, das 10h às 19h. Bilhetes: a partir de 14,95€

Para ser um super-herói no fundo do mar: a partir deste sábado, e até abril, o Sea Life, no Porto, é a nova morada de Catboy, Corujinha e Gekko, o trio de super-heróis que formam os PJ Masks. O grupo foi recrutado pelo aquário portuense, com pinguins, peixes-palhaço, peixes dragão, cavalos marinhos ou tubarões, para acabar com a balbúrdia no mar e, para isso, contam com a ajuda dos mais novos. Ao longo de toda a exposição, crianças e jovens encontrarão as respostas e as informações necessárias para enfrentar os cinco desafios interativos e no final, após testarem todos os seus conhecimentos, vão ser fundamentais poder derrotar os vilões Romeu, Ninja Noturno e Lunática. Quando a aventura terminar, há ainda um prémio de agradecimento pelos esforços heroicos ao longo da visita.

Padaria Pardal

Rua da Boavista, 655 (Porto). Terça a sábado das 10h às 18h; domingo, das 10h às 12h

Para matar saudades de Amarante com muitas calorias: a histórica padaria e confeitaria Pardal, natural de Amarante, chegou à cidade do Porto e com direito a uma morada própria na zona da Boavista. Por lá, é possível encontrar as especialidades regionais e conventuais, com uma dose generosa de ovos, açúcar e amêndoas, exemplo disso são as lérias, os foguetes, o pudim do santo, o bolo de bolacha, o pastel de feijão, os papos de anjo ou os quindins. A compor a montra estará também o pão rústico e, claro, aquela que é considerada a “melhor regueifa do mundo”. Se os doces não são bem a sua praia, não se preocupe, há azeite e enchidos da região para levar para casa.

72.º aniversário do Cinema São Jorge

Avenida da Liberdade, 175 (Lisboa). Tel.: 21 310 3400. Sessões de quinta a domingo. Entrada gratuita

Para festejar o cinema: aberto desde 1950, o Cinema São Jorge quer continuar a festejar o cinema como ele merece. Até domingo, a programação especial de aniversário enche-se de clássicos, como “The Shining” de Stanley Kubrick ou a versão comemorativa do 50.º aniversário de “O Padrinho”, de Francis Ford Coppola. Há também obras mais recentes para conhecer, é o caso de “Spencer”, o filme de Pablo Larraín sobre a princesa Diana, estreado no ano passado ou “Cantar! 2”, a sequela da animação de Garth Jennings. Além deste cartaz variado, conte ainda com oficinas, visitas, música e leituras para celebrar os 72 anos de vida do São Jorge. Todas as sessões são gratuitas, mas estão sujeitas à lotação das salas.

Jantar a quatro mãos no Sála

Rua dos Bacalhoeiros, 103 (Lisboa). Tel.: 21 887 3045. Sábado, às 19h30. Preço: 145€ por pessoa com pairing de vinhos

Para juntar o norte e o sul na mesma mesa: o chef João Sá vai inaugurar um ciclo de jantar a quatro mãos no restaurante Sála, a que chamou “Compass”, onde pretende juntar nomes sonantes e lançar pistas sobre o que poderá ser o futuro da gastronomia em Portugal. O primeiro será este sábado e contará com o chef João Oliveira como primeiro convidado, um homem do norte que se aperfeiçoou na cozinha de fine dining de proximidade no Algarve, onde comanda o leme do restaurante Vista, em Portimão, com uma estrela Michelin. “Trocar as voltas ao norte e sul, o que é a identidade?” será o tema desta primeira experiência e se João Oliveira irá reinterpretar dois pratos de João Sá, o mesmo fará o inverso. O menu que que irá inclui com seis momentos diferentes e promete unir o país todo à mesa.

Novos pratos no Selllva

Rua Mouzinho da Silveira, 32 (Lisboa). Tel.: 21 599 8814. Segunda a sexta, das 12h às 15h30 e das 19h às 00; sábado e domingo, das 9h30 às 00h

Para testar o bom sabor da selva: este restaurante lisboeta serve uma cozinha saudável, sem alimentos processados ou açucares refinados, tem influências dos quatro cantos do mundo e defende a sustentabilidade em cada refeição. Recentemente incluiu dois novos habitantes na carta, disponíveis tanto ao almoço como ao jantar: um burrito com chilli, maionese chipotle e alface coração, acompanhado por batata doce (9€), e o nasi goreng, um prato composto por camarão, ervilhas tortas, malaguetas, chalotas, couve pak choi, caju, cogumelos shitake, ovo estrelado e cebolinho (14€). Regue as novidades com um dos cocktails da casa e brinde à vida na esplanada ou no interior do espaço, ambos são altamente instagrámaveis.

20.ª edição do Clube do Vinho

Herdade Torre de Palma (Monforte). Tel.: 24 503 8890. Sábado, pelas 18h. Entrada: gratuita

Para conhecer melhor o vinho que se faz no Alentejo: é no Torre de Palma Wine Hotel que acontece este sábado a 20.ª edição do Clube do Vinho, uma iniciativa que pretende divulgar e promover mensalmente os produtores vinícolas da região, aliando o conhecimento ao lazer. O produtor convidado é João Afonso, da Adega Cabeças do Reguengo, que irá apresentar os seus néctares e conduzir aquela que será a primeira prova organizada de 2022 na sala das barricas. Torne-se um expert em produção de vinho e enoturismo por um dia e, entre outras coisas, fique a saber por que razão as vinhas velhas na Serra de S. Mamede, em Portalegre, integram características de viticultura biológica e biodinâmica. Se precisar de forrar o estômago entre as provas, não deixe de provar as novidades, como o polvo assado no barro com migas do mesmo com ervas frescas, no restaurante Palma, assinadas pelo chef Miguel Laffan.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.