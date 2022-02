Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a invasão russa à Ucrânia a chegar à capital do país, a cidade tem sido atingida por mísseis e cercada por elementos russos, que estão já nos arredores de Kiev.

Nenhuma guerra fica imune de ações imorais, e a invasão da Ucrânia não é exceção.

Num vídeo publicado esta sexta-feira na rede social Twitter, é possível ver um tanque russo, numa zona residencial, a esmagar um carro civil — que estava a ser conduzido por um homem mais velho.

A conduzir em direções opostas, é possível ver, momentos antes de se cruzarem, 0 tanque a acelerar e a mudar de trajetória para atingir o carro. Depois de “passar por cima do carro”, o tanque fez marcha-atrás e, novamente na sua faixa da estrada, seguiu caminho.

O homem, como é possível ver num segundo vídeo publicado na mesma rede social, sobreviveu ao incidente. Vários cidadãos ucranianos reuniram-se em volta do que, outrora um carro, poderia muito bem ter sido o fim do cidadão apanhado pelo tanque. Com um machado e um pé de cabra, vê-se vários homens a tentar retirar o idoso do carro — embora visivelmente atordoado, não aparentava sinais de ferimentos.