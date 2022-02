Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma passagem do FC Porto com o empate em Roma frente à Lazio no jogo entre os “dois amores” de Sérgio Conceição, uma passagem do Sp. Braga com a reviravolta diante do Sheriff a ser consumada no desempate por grandes penalidades, 100% de sucesso nacional naquela que foi a primeira experiência no playoff de apuramento para a fase a eliminar da Liga Europa. O sorteio dos oitavos da competição e também da Conference League, que no fundo iria acertar eliminatórias com a Liga dos Campeões que já teve a primeira mão dos oitavos, contava com duas equipas portuguesas e ambas sem estatuto de cabeça de série.

O FC Porto terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões na terceira posição, atrás do Liverpool e do Atl. Madrid e à frente do AC Milan, ao passo que o Sp. Braga acabou a fase de grupos da Liga Europa no segundo lugar, atrás do Estrela Vermelha e à frente do Midtjylland e Ludogorets. Agora ambas surgiam no pote 2, que contava por exemplo com cinco conjuntos que passaram pela Champions na presente temporada.

Num momento marcado também pela invasão da Rússia à Ucrânia, com a mensagem de que “o futebol quer apenas uma coisa: paz e paz agora”, Andrés Palop, antigo guarda-redes do Sevilha que vai receber a final da competição no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, esteve no sorteio enquanto embaixador da prova esta temporada. E foi o espanhol que tirou os nomes que calharam em sorte aos conjuntos nacionais, que na primeira mão jogariam sempre em casa (o FC Porto no dia 9 de março, o Sp. Braga no dia 10, a segunda mão uma semana depois): os dragões vão defrontar o Lyon, ao passo que os minhotos jogam com o Mónaco.

Quadro final de jogos dos oitavos da Liga Europa

Glasgow Rangers-Estrela Vermelha

Sp. Braga-Mónaco

FC Porto-Lyon

Atalanta-Bayer Leverkusen

Sevilha-West Ham

Barcelona-Galatasaray

RB Leipzig-Spartak Moscovo

Betis-Eintracht Frankfurt

Potes para o sorteio dos oitavos da Liga Europa

Pote 1, cabeças de série: Lyon e Mónaco (França); Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt (Alemanha); West Ham (Inglaterra), Spartak Moscovo (Rússia), Estrela Vermelha (Sérvia) e Galatasaray (Turquia)

Pote 2, não cabeças de série: Sevilha, Betis e Barcelona (Espanha); FC Porto e Sp. Braga (Portugal); RB Leipzig (Alemanha), Atalanta (Itália) e Glasgow Rangers (Escócia)

Resultados do playoff de acesso aos oitavos da Liga Europa