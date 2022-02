A organização da Bienal de Veneza manifestou-se esta sexta-feira, em comunicado, solidária com “todos os que sofrem” com o ataque da Rússia à Ucrânia, e defendeu a via diplomática internacional para fazer face à invasão.

Na quinta-feira, também o festival de cinema de Berlim apelou à paz e manifestou-se solidário com a Ucrânia.

“Invocamos a paz e rejeitamos firmemente todas as formas de guerra e violência”, lê-se num comunicado divulgado pela organização italiana dedicada às artes, “confirmando que a Bienal se mantém como lugar de diálogo entre instituições, artistas e cidadãos de cada país, língua, etnicidade e religião”.

No mesmo comunicado, a organização exprimiu esperança de que a “diplomacia internacional encontre força para encontrar uma solução partilhada e pacífica num curto prazo“, e confirmou que a 59.ª Exposição Internacional de Arte 2022 vai manter a inauguração para 23 de abril, dia do anúncio dos prémios, e abertura ao público.

Quanto ao Festival de Berlim, por seu lado, recordou o espírito de liberdade e de ligação Este e Oeste, que se encontram nos seus princípios-base, bem como a importância do cinema na perceção do mundo em volta.

“Como demonstração de um mundo livre, a “Berlinale” sempre se focou nos princípios da liberdade e na vontade de fazer pontes entre Este e Oeste. (…) Os filmes não conseguem mudar uma sociedade e o curso da História, mas podem ajudar a mudar mentalidades. Os filmes dizem-nos que o mundo já está numa condição demasiado frágil para suportar ainda mais sofrimento e destruição”, lê-se num comunicado do festival.

Portugal será representado em Veneza, a nível nacional, com o projeto “Vampires in Space”, de Pedro Neves Marques com curadoria de João Mourão e Luís Silva, que ficará instalado no Palácio Franchetti.

A 59.ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza decorre entre 23 de abril e 27 de novembro, com uma pré-abertura a 20, 21 e 22 de abril.

Metamorfose e simbiose são palavras-chave nesta 59.ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza, dividida em três temas: a representação dos corpos e as suas metamorfoses, a relação com as tecnologias, e ainda a conexão entre os corpos e o planeta Terra.

Segundo a Direção-Geral das Artes, a instalação artística “Vampires in Space“, de Pedro Neves Marques, aborda “questões de identidade de género, sexualidade e reprodução “queer”, bem como formas de família não-nuclear”.

Na lista de 213 artistas convidados, oriundos de 58 países, surge a artista portuguesa radicada em Londres Paula Rego, de 87 anos, que, segundo a curadora Cecilia Alemani, estará representada com pinturas da série “Metamorfose“, inspirada na obra do escritor Franz Kafka.

Além de Paula Rego e Pedro Neves Marques, no âmbito da programação das galerias de arte, o português Pedro Cabrita Reis vai apresentar a obra “Field“, especialmente concebida para a Igreja di San Fatin.

A 72.ª edição do Festival de Cinema de Berlim, que decorreu de 10 a 20 de fevereiro, contou com uma dezena de filmes e coproduções portuguesas, tendo o filme “Super Natural”, de Jorge Jácome, exibido no programa Fórum do festival, conquistado o prémio da crítica (Prémio da Federação Internacional de Críticos de Cinema – Fipresci).