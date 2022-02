Boletim DGS. Números continuam a descer, internamentos em mínimo de cinco semanas

A maior parte dos casos positivos estão concentrados na zona de Lisboa (num total de 3.398 casos), foi também a região de Lisboa e Vale do Tejo que registou o maior número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Seguindo-se a zona Norte, com registo de 1.881 novos casos e o mesmo número de mortes que o distrito de Lisboa (9). A centro do País, onde morreram três doentes com Covid-19 registaram-se 2.177 novos casos, no Algarve 643 (e quatro mortes) e no Alentejo 624 e uma morte.

De acordo com o boletim da DGS (que nem sempre coincide com o boletim divulgado pelas autoridades de saúde regionais), na Madeira não houve registo de vítimas mortais, embora nas últimas 24 horas se tenham registado 434 novos casos e nos Açores, com 694 novos casos, houve duas mortes.

A pessoa mais nova a morrer nas últimas 24 horas infetada com a Covid-19 foi uma mulher com idade entre os 60 e os 69 anos.

Com mais de 80 anos morreram 10 homens e 10 mulheres, sendo que entre os 70 e os 79 anos morreram 6 homens e uma mulher.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta duas limitações, que o Observador explica aqui: os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças; e há hospitais a seguirem critérios diferentes de contabilização de mortos Covid.