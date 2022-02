Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O final de tarde promete rugidos a partir da Madeira. Sporting e Marítimo têm encontro marcado no Estádio dos Barreiros, terreno tradicionalmente difícil para os leões do continente: quebraram a série de cinco visitas sem vencer apenas na época passada. Os verde e brancos entram em campo antes do FC Porto e, com 6 pontos de desvantagem, tentam pressionar os dragões para que deslizem. Do lado dos leões insulares, o mealheiro pontual está composto, o campeonato está tranquilo, mas todos os pontos são necessários para, quem sabe, aspirarem a voos europeus. Um jogo que não pode perder e a Rádio Observador traz-lhe as emoções ao minuto numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

Depois das 17h30, João Pedro Valente ajuda-nos a lançar a partida, fica para analisar a prestação das equipas e fica encarregue de lhe entregar o Relatório de Jogo no final. De olhos postos na equipa de arbitragem temos o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual temos os comentários do sportinguista João Castro, autor do podcast Sporting160.

A emissão especial tem a coordenação do Hugo Silva e de olhos postos nos Barreiros vão estar os jornalistas André Maia e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.