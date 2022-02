Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde o início da temporada, mesmo já depois de Ole Gunnar Solskjaer ter saído e Ralf Rangnick ter entrado, existe sempre a ideia de que o Manchester United nunca está a atravessar um bom momento. Seja pelas exibições apagadas, pelas críticas ao treinador e à equipa, pela clara ausência total de união e harmonia no balneário, a imagem geral do clube nunca é extraordinariamente positiva. Contudo, pelo menos nas últimas semanas, o cenário geral nem é assim tão negro.

Se olharmos com atenção para os últimos resultados, o Manchester United não perde desde o início de fevereiro, quando foi eliminado da Taça de Portugal pelo Middlesbrough, e não perde para a Premier League desde o terceiro dia do ano, quando foi derrotado pelo Wolverhampton. Nos últimos quatro jogos, os red devils somaram duas vitórias e dois empates, sendo que um deles foi no Wanda Metropolitano, contra o Atl. Madrid, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ou seja, em resumo: o Manchester United joga pouco, nunca impressiona, Cristiano Ronaldo marca poucos golos mas a equipa ainda está nas competições europeias, está na zona Champions da Premier League e não tem derrotas na liga há quase dois meses.

A message from Ralf and the players ❤️ #MUFC pic.twitter.com/mu0ul9GDeE — Manchester United (@ManUtd) February 26, 2022

Tudo isto encaixou com a afirmação de Anthony Elanga, jogador de apenas 19 anos, no onze inicial do Manchester United. O jovem avançado, que nasceu na Suécia enquanto o pai camaronês estava a jogar no Malmö, chegou aos red devils com apenas 12 anos depois de a família se ter mudado para Inglaterra — e escolheu o United numa altura em que o City também o queria. Internacional pelos Sub-21 suecos, Elanga foi o herói na passada quarta-feira quando marcou o golo que deu o empate contra o Atl. Madrid, já nos últimos 10 minutos, e até já conquistou a honra de ser o protagonista de um cântico que ecoa cada vez mais nas bancadas de Old Trafford.

Era neste contexto, com Elanga num bom momento e depois de um complexo confronto europeu, que o Manchester United recebia este sábado o Watford. Para além do jovem sueco, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes também eram titulares e Pogba, Matic e Fred formavam o triângulo do meio-campo, sendo que a grande surpresa proporcionada por Rangnick era mesmo a ausência de Harry Maguire do onze inicial. O central inglês, normalmente o capitão de equipa, foi muito criticado nos últimos dias pela forma como (não) defendeu o lance em que João Félix abriu o marcador na Liga dos Campeões e começava no banco de suplentes, com Varane a fazer dupla com Lindelöf no eixo defensivo. Do outro lado, estava um Watford em zona de despromoção e a preparar-se cada vez mais para regressar ao Championship.

Antes do apito inicial, os jogadores das duas equipas uniram-se para mostrar um cartaz onde se lia “paz” em várias línguas, incluindo português, recordando o que se está a passar na Ucrânia. O Manchester United entrou muito bem e criou várias oportunidades de golo, essencialmente, no quarto de hora inicial. Ronaldo acertou no poste logo nos primeiros minutos depois de um cruzamento a partir da direita (5′), Bruno Fernandes permitiu uma enorme defesa de Ben Foster quando só tinha o guarda-redes pela frente (11′) e Ronaldo, novamente, acertou na baliza após uma assistência de Alex Telles mas estava em posição irregular (15′). A partir daí, porém, já pouco ou nada aconteceu: os red devils continuaram a ter mais posse de bola, mais ataques e mais remates mas sempre sem grande consequência, chegando ao intervalo ainda a empatar a zero e a contribuir para uma estratégia do Watford que só pretendia adiar o golo o mais possível.

Ora, a primeira parte em Old Trafford era exatamente o espelho daquilo que o Manchester United é e tem sido. A equipa de Ralf Rangnick estava a jogar por completo no meio-campo adversário, já podia ter marcado em mais do que uma ocasião, tinha em Elanga o grande desequilibrador de serviço tanto em espaço interior como nas alas mas nada era suficiente e tudo continuava a ser pouco. Na segunda parte, contudo, tudo piorou. Os red devils não conseguiram repetir o bom arranque do primeiro tempo e o conjunto de Roy Hodgson foi aproveitando para conquistar metros, chegando até ao primeiro remate enquadrado por intermédio de Dennis (52′). Na resposta, Elanga teve uma enorme oportunidade para abrir o marcador, atirando ao lado na sequência de uma grande assistência de Pogba (57′), mas nesta altura o jogo parecia poder cair para qualquer um dos lados.

Rangnick mexeu pela primeira vez à passagem da hora de jogo, trocando Fred por Jadon Sancho, e Hodgson respondeu ao lançar Sema e Kabasele. Com o avançar dos minutos e com a entrada do internacional inglês, o Manchester United foi recuperando o controlo das ocorrências e voltou a instalar-se no meio-campo adversário, criando situações de perigo de forma consecutiva mas sem nunca conseguir marcar, oscilando entre períodos de maior intensidade e outros de alguma dormência. Uma constante que se manteve até ao fim, sem que os red devils conseguissem desbloquear o resultado.

O Manchester United não foi além de um empate sem golos com o Watford, voltou a escorregar depois de duas vitórias consecutivas na Premier League e pode ter perdido terreno importante na luta pela Liga dos Campeões do próximo ano, tendo agora mais dois pontos do que o Arsenal mas também mais três jogos disputados. A equipa de Ralf Rangnick até dominou, até teve oportunidades, até foi melhor do que o adversário — mas não conseguiu fazer nada com isso, prolongando a ideia de que nada está bem em Old Trafford. E nem o élan de Anthony Elanga, que continua a ser o melhor elemento do United e o único que ainda oferece algo disruptivo, é suficiente para acordar o que está adormecido.