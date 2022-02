Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na prova de estreia pela UAE-Emirates, João Almeida deixou a primeira imagem daquilo que pretende fazer: o ciclista português terminou a última etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos no 4.º lugar e acabou a competição na 5.º posição. Já Tadej Pogačar bateu Adam Yates no sprint no topo de Jebel Hafeet, mesmo junto à fronteira com o Omã, e venceu a Volta pelo segundo ano consecutivo.

Numa repetição da edição do ano passado, Yates soltou o ataque a cinco quilómetros do fim mas Pogačar respondeu da melhor maneira, terminando com uma vantagem de 22 segundos em relação ao britânico da Ineos. O espanhol Pello Bilbao da Bahrain–Victorious acabou no terceiro lugar da classificação geral, seguido por João Almeida, e Rúben Guerreiro despediu-se da Volta aos Emirados na 21.ª posição depois de ter sofrido um problema mecânico no início da subida e ter sido 30.º na derradeira etapa deste sábado.