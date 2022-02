Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os números não mentem: em sete jornadas da segunda volta da Primeira Liga, o Sporting já perdeu sete pontos, tantos quanto perdeu nas 17 da primeira volta. Desde o dia 16 de janeiro, altura em que começaram a segunda metade do Campeonato em Vizela, os leões já perderam com o Sp. Braga e já empataram com o FC Porto e o Marítimo. Ou seja? Com apenas um ponto conquistado este sábado na Madeira, a equipa de Rúben Amorim pode ficar a oito pontos da liderança do FC Porto.

Se os dragões vencerem o Gil Vicente no Dragão este domingo, o Sporting pode ter-se despedido oficialmente do objetivo da reconquista do título. Ao mesmo tempo, se o Benfica derrotar o V. Guimarães na Luz, fica a quatro pontos do segundo lugar e relança por completo a luta pelo apuramento direto para a Liga dos Campeões para a próxima temporada. Com um único resultado, o Sporting pode ter alterado por completo as metas para a reta final da época — até porque a história não está propriamente do lado leonino.

Nunca, com apenas 10 jornadas por disputar até ao fim do Campeonato, uma equipa conseguiu recuperar cinco pontos (a diferença que o Sporting atualmente tem, ainda que à condição, para o FC Porto) para o primeiro lugar e sagrar-se campeão nacional. Só os dragões ficaram perto, em 2012/13, quando recuperaram quatro pontos ao Benfica em 10 jornadas — sendo que, na altura, as duas equipas ainda tiveram um confronto direto pelo meio, algo que os leões já não vão ter. Na flash interview, porém, Amorim não deu nada como absolutamente perdido.

⌚️Apito final: CSM 1-1 SCP O ????Sporting nos últimos 9 jogos da ????????Liga bwin 2021/22 sofreu 11 golos. ⚠️Sofreram mais 68% do que tinha sofrido até à jornada 15: a defesa menos batida da Liga 21/22 com 5 golos sofridos e uma das melhores de sempre dos leões nos primeiros 15 jogos. pic.twitter.com/Y1EESzhow0 — playmakerstats (@playmaker_PT) February 26, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não fica perdido… Mas fica mais longe. Há que digerir bem isso. Vem aí uma competição diferente [Taça de Portugal], temos de ganhar os nossos jogos, voltar ao trabalho, não há como esconder. Não podemos estar a perder pontos quando os jogos estão dominados. Não deixámos o adversário criar, o jogo não é dividido… Somos os culpados disso, principalmente o treinador. Agora temos de ganhar os nossos jogos e esperar para ver. Ganhar o próximo jogo é o mais importante, temos de ganhar os nossos jogos. Tinha de ser assim mesmo sem objetivo nenhum. temos de ganhar e sofrer menos”, disse o treinador leonino, apontando desde logo as baterias ao Clássico da próxima quarta-feira, em Alvalade e contra o FC Porto, a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Sobre a mudança do sistema tático, num dia em que o Sporting não tinha Palhinha, Pote e Sarabia e jogou com Paulinho e Slimani na frente, Rúben Amorim explicou que a ideia era “prender a linha de cinco do Marítimo”. “Com o Paulinho atrás do Slimani, a jogar entre linhas. Tivemos soluções mas não fomos bons o suficiente para o que criámos para finalizar. Não resultou porque não ganhámos. Pela quantidade de lances que criámos, com o adversário a ter o golo e o lance anulado… O resultado vai ditar sempre a avaliação do jogo mas uma equipa que cria tanto como nós tem de fazer golo e matar o jogo. Não aconteceu. Não fomos bons o suficiente para vencer o jogo. Faltou o último toque, o último passe para ganhar”, acrescentou o técnico.