Muitos construtores associam os seus veículos topo de gama a relógios com estatuto compatível. Para a Bugatti, que comercializa o Chiron por 2,5 milhões de euros, antes de impostos, isto colocou um problema, uma vez que são raros os fabricantes de relógios capazes de conceber máquinas cuja complexidade justifique valores desta ordem. A solução foi encontrada junto da Jacob & Co que, juntamente com a marca francesa, concebeu e produziu o Bugatti Chiron Blue Sapphire Crystal, uma vistosa criação da indústria relojoeira que exige um investimento de 1,3 milhões de euros.

O que primeiro trunfo do relógio que salta à vista é a sua caixa em safira azul, que obriga a 150 horas de trabalho no processamento de materiais, maquinação e polimento à mão, para a obra estar terminada apenas quando o “chassi” é tingido de azul. Mas a caixa é apenas “o aperitivo” para o que vem a seguir.

O 16 cilindros do Chiron, agora em forma de relógio 8 fotos

O movimento tourbillon concebido pela Jacob & Co, além de possuir um micromotor de 16 cilindros com bielas, cambota, pistões e quatro turbocompressores, em que tudo se mexe, usufrui ainda de 578 peças móveis, todas elas visíveis através da caixa transparente em safira.

Para completar o conjunto, tornando-o mais atraente para uns e pouco discreto para outros, o modelo é decorado com 51 jóias, apontamentos em ouro rosa de 18 quilates e o fecho da correia no mesmo material.

O preço desta obra de arte, que até replica o indicador de combustível do Chiron para indicar a reserva de corda, ronda 1,3 milhões de euros, até porque se trata de uma peça única. Se acha o valor elevado e pode abrir mão da exclusividade, da caixa em safira e das 51 jóias, a Jacob & Co e a Bugatti também propõem uma versão deste relógio menos vistosa, mas com o mesmo conteúdo e estilo, por “apenas” 248 mil euros.