Rúben, não era uma oportunidade. Era mesmo um problema (a crónica do Marítimo-Sporting)

Uma das principais críticas, considerações ou avaliações que é feita ao Sporting de Rúben Amorim praticamente desde que o treinador chegou a Alvalade é o facto de a equipa jogar sempre da mesma maneira — e, aparentemente, não saber jogar sem ser desta maneira. Três centrais, dois alas de pendor muito ofensivo, um médio mais recuado e outro mais adiantado e uma referência ofensiva apoiada por dois avançados descaídos nos lados. É simples, é fácil e, neste caso, até tem dado milhões. Amorim nunca mudou muito porque nunca precisou de mudar muito, pelo menos durante muito tempo, e este Sporting nunca teve a oportunidade de mostrar que é versátil. Até este sábado.

Talvez pela primeira vez desde que assumiu o comando técnico dos leões, Rúben Amorim estava desprovido de três titulares indiscutíveis na visita ao Marítimo: João Palhinha estava castigado por tudo o que se passou no Dragão, Sarabia estava castigado porque viu o quinto cartão amarelo na jornada anterior e Pedro Gonçalves está e estará lesionado. Mas onde todos os outros viram um problema, Amorim viu a tal oportunidade de mostrar que este Sporting é versátil — e mesmo com Marcus Edwards e Nuno Santos à disposição, optou por mudar o sistema tático e voar para a Madeira decidido a surpreender a equipa de Vasco Seabra.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Marítimo-Sporting, 1-1 24.ª jornada da Primeira Liga Estádio dos Barreiros, no Funchal Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto) Marítimo: Paulo Victor, Clésio, Zainadine, Matheus Costa, Vítor Costa, Stefano Beltrame (Diogo Mendes, 77′), Iván Rossi, Bruno Xadas (Edgar Costa, 69′), Rafik Guitane (Leo Andrade, 89′), André Vidigal (Henrique, 89′), Ali Alipour (Joel Tagueu, 77′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Miguel Silva, Tim Soderstrom, Fábio China, Pedro Pelágio Treinador: Vasco Seabra Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Pedro Porro, Matheus Nunes, Manuel Ugarte, Daniel Bragança (Rúben Vinagre, 80′), Nuno Santos (Marcus Edwards, 76′), Paulinho, Slimani Suplentes não utilizados: André Paulo, João Virgínia, Luís Neto, Ricardo Esgaio, Dário Essugo Treinador: Rúben Amorim Golos: Bruno Xadas (5′), Slimani (38′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Bruno Xadas (33′), a Matheus Costa (52′), a Slimani (89′), a Rúben Vinagre (90+1′)

“Somos mais equipa do que éramos na primeira volta. Não temos esses jogadores mas temos outros, que podem dar nuances diferentes ao nosso jogo. E isso é bom, para que os outros treinadores não tenham as nossas referências. Há mais incerteza no onze que vamos apresentar e esses jogadores que não jogam tanto sabem que podem ganhar o lugar de um momento para o outro. Vamos usar essas nuances para fazer um grande jogo na Madeira e vou aproveitar essa incerteza para surpreender, em algum aspeto, o adversário”, disse o treinador leonino logo na antevisão da partida, deixando claro que não tinha receio de fazer mudanças profundas na equipa.

Cerca de uma hora antes do apito inicial, quando se conheceram os onzes iniciais, ficou confirmado: o Sporting aparecia na Madeira em 3x5x2, com Daniel Bragança a entrar para o meio-campo para jogar com Matheus Nunes e Manuel Ugarte e Slimani a estrear-se como titular na segunda passagem pelos leões para formar dupla ofensiva com Paulinho. Coates voltava do castigo para integrar o trio ofensivo com Gonçalo Inácio e Matheus Reis, Pedro Porro aparecia naturalmente na direita e Nuno Santos saltava para a titularidade mas para ocupar o corredor esquerdo, sendo que Feddal sofreu um traumatismo no joelho e não foi convocado. Ou seja, Marcus Edwards, que até parecia a solução mais natural para suprir as ausências de Sarabia e Pote, começava no banco de suplentes. Do outro lado, Vasco Seabra lançava Clésio para o lugar do indiscutível Cláudio Winck, que foi expulso na jornada anterior e estava castigado, e trocava Fábio China e Joel Tagueu por Vítor Costa e Bruno Xadas.

⌚️5' CSM 1-0 SCP ????????Slimani volta a ser titular no Sporting 5 anos e meio depois. ⚠️A última titularidade do argelino nos leões foi contra o FC Porto em Alvalade com um golo marcado. pic.twitter.com/CJnf4AfB2N — playmakerstats (@playmaker_PT) February 26, 2022

Assim, o Sporting aparecia na Madeira na sequência da vitória em Alvalade frente ao Estoril, que se seguiu à goleada pesada sofrida na Liga dos Campeões com o Manchester City, e antes da receção ao FC Porto para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, marcada já para a próxima quarta-feira. Uma vitória dos leões frente ao Marítimo significava uma pressão adicional que era colocada nos ombros dos dragões, que só recebem o Gil Vicente este domingo e que jogaram para a Liga Europa passada quinta-feira, e era também o tónico de confiança necessário para o Clássico a meio da semana.

Contudo, os leões entraram no jogo praticamente a perder. À passagem dos cinco minutos iniciais, na sequência de um bom lance da ala esquerda do ataque, o Marítimo abriu o marcador por intermédio de Xadas: André Vidigal cruzou, Nuno Santos fez um corte deficiente e o médio português aproveitou para atirar rasteiro para bater Adán, beneficiando ainda de um desvio em Gonçalo Inácio (5′). O Sporting procurou reagir à desvantagem de forma imediata, com Slimani a cabecear na grande área na sequência de um canto cobrado na direita (10′) e a atirar depois ao lado após um passe de Coates de cabeça (14′), mas tinha algumas dificuldades para ser imprevisível e surpreender o adversário.

???????? 30' | Marítimo 1-0 Sporting Zainadine fez 10 ações defensivas na primeira meia hora Mantendo a média haverá recorde da #LigaBwin (são 27)#LigaBwin #LigaPortugalBwin #CSMSCP pic.twitter.com/ftkskI4VgJ — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 26, 2022

Depois do golo, o Marítimo recuou de forma natural e juntou os setores, preferindo não apostar na pressão alta e aproveitar qualquer erro dos leões para soltar o contra-ataque — onde Alipour, depois de um cruzamento largo de Xadas, ficou muito perto de desviar para aumentar a vantagem (11′). Com o avançar dos minutos, o Sporting foi controlando cada vez as ocorrências do jogo, atuando quase por inteiro no meio-campo adversário, mas a posse de bola leonina parecia mais consentida pelos madeirenses do que propriamente conquistada pela equipa de Rúben Amorim.

O novo sistema tático não favorecia a explosão de Matheus Nunes, por exemplo, que mesmo criando desequilíbrios na esquerda e dando muito trabalho a Clésio quando combinava com Nuno Santos estava demasiado preso e limitado. Slimani surgia muitas vezes demasiado sozinho na grande área, Porro não tinha bola nem espaço para soltar arrancadas na direita, Paulinho não era solicitado para finalizações e mesmo Daniel Bragança, a unidade mais esclarecida em termos criativos do lado do Sporting, não conseguia propriamente acrescentar grande coisa ao ataque. Os minutos iam passando sem que os leões criassem sequer oportunidades de golo e a posse de bola e o claro ascendente que tinham na partida estavam longe de ser fatores decisivos para uma alteração no resultado.

???????? 42' | Marítimo 1-1 Sporting Matheus Reis marcou ou assistiu nos últimos 4 jogos para o campeonato#LigaBwin #LigaPortugalBwin #CSMSCP pic.twitter.com/UklV7volpH — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 26, 2022

Até que, já muito perto do intervalo, Slimani fez o que faz melhor: foi letal. Matheus Reis explorou espaços interiores na esquerda, cruzou atrasado já dentro da grande área e o avançado argelino, de primeira, estreou-se a marcar na segunda passagem pelo Sporting e empatou a partida (38′). No lance seguinte, quando os jogadores leoninos ainda festejavam, o Marítimo voltou a marcar — Xadas cruzou na esquerda, Inácio falhou o corte, Alipour empurrou — mas o lance foi anulado por fora de jogo (39′). A jogada provocou uma reação de enorme irritação por parte de Rúben Amorim, pela forma passiva como os leões reagiram à transição rápida dos madeirenses, mas a verdade é que o Sporting foi mesmo para o intervalo com o jogo empatado e com tudo para ir atrás da vitória. Ainda que, como já se tinha percebido, o novo sistema tático não estivesse perfeitamente oleado.

???????? INTERVALO | Marítimo 1-1 Sporting ???? SCP volta a ter vida complicada nas ilhas

???? Xadas trocou as contas ao leão, habituado a marcar primeiro na Liga (91% dos jogos fora)

???? Slimani desperdiçou ocasião mas acabou por estrear-se nos golos#LigaBwin #LigaPortugalBwin #CSMSCP pic.twitter.com/trQV3dq18P — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 26, 2022

